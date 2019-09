LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 in DIRETTA | non riesce l’impresa alle azzurre

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:17 Nonl’impresanostre Farf: 27.400 nell’esercizio libero e quarto posto virtuale in classifica con il punteggio di 55.200. Ora la Bielorussia che può scavalcare le italiane e insidiare il podio. 16:12 Israele ottiene 27.450 nell’esercizio delle cinque pe si piazza quarta al momento con il totale di 54.950. In testa sempre la Russia davanti a Giappone e Bulgaria. 16:07 Si stanno esibendo le israeliane: servirà loro un super punteggio per puntare al podio. 15:56 Tra una decina di minuti toccherà ad Israele e poi Italia. 15:47 Bisognerà attendere Israele che sarà la settima ad esibirsi per il proseguimento della lotta per le medaglie, subito dopo sarà la volta delle nostre beniamine. 15:42 Russia stellare nell’esercizio delle cinque p! Le sovietiche portano a casa un 30.000 e superano ...

zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: Giappone davanti a Bulgaria dopo la prima rotazione del Gruppo A… - zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: cominciate le prime rotazioni attesa per l’Italia! - #Ginnastica… - zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: cominciate le prime rotazioni attesa per l’Italia! - #Ginnastica… -