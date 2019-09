Gli Stati Uniti spiano i dati che l’Europa esporta oltre l’Atlantico

Migranti - l’appello di Mattarella : “Ue si occupi dei rimpatri - può farlo meGlio dei singoli Stati” : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, durante la sua visita di Stato in Italia, ha detto che il nostro Paese non può essere lasciato da solo a gestire gli arrivi di Migranti: "Dobbiamo trovare una soluzione europea". Il presidente Mattarella ha chiesto che l'Ue si occupi dei rimpatri, "perché l'Unione è in grado di farlo con maggiore efficacia di quanto non possano fare i singoli paesi membri".Continua a leggere

Greta Thunberg si sta facendo una certa idea deGli Stati Uniti : Davanti al Congresso ha spiegato che il cambiamento climatico è accettato ovunque tranne che negli Stati Uniti, e ha chiesto meno lodi e più azione

I cani fanno bene alle malattie cardiovascolari e al diabete : la scoperta daGli Stati Uniti : Uno studio della Mayo Clinic di Rochester, negli Stati Uniti, conferma le già precedenti ricerche scientifiche che hanno parlato dei benefici che comporta avere un cane per la salute del padrone. In base agli studi condotti, infatti, chi ha con sé un amico a quattro zampe ha un sistema cardiovascolare più sano. La ricerca ha posto le sue basi sulla popolazione di Brno, in Repubblica Ceca, prendendo a campione un gruppo addirittura più ampio di ...

L’Arabia Saudita dice che Gli attacchi contro i suoi stabilimenti petroliferi sono stati «promossi dall’Iran» : Nel corso di una conferenza stampa il colonnello Turki al Maliki, portavoce del ministero della Difesa dell’Arabia Saudita, ha accusato l’Iran di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Maliki ha così chiarito la

Troppa confusione tra Gli Stati di WhatsApp? Da oggi spunta la tendina per nasconderli : WhatsApp si aggiorna alla versione 2.19.260 beta e introduce una funzione per nascondere gli stati disattivati: ecco come si presenta e come funziona. L'articolo Troppa confusione tra gli stati di WhatsApp? Da oggi spunta la tendina per nasconderli proviene da TuttoAndroid.

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che neGli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è ...

Fed inietta 75 miliardi nel sistema finanziario deGli Stati Uniti - è la prima volta in un decennio : La Federal Reserve di New York ha dovuto iniettare 75 miliardi di dollari nel sistema finanziario degli Usa per prevenire una stretta al mercato monetario dopo che un balzo dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento a breve termine è volato fino al 10 per cento, il doppio rispetto alla forchetta di politica monetaria compresa fra il 2 e il 2,25 per cento. Lo comunica la banca centrale. Diversi analisti notano che sarebbero alcuni fattori ...

Roma - colpo allo spaccio : tra Gli arrestati anche Gli uomini di Diabolik : Nel corso dell'operazione "Lucifero" condotta dalla Direzione distrettutale antimafia e dalla Squadra Mobile di Roma, che da questa mattina all'alba ha portato all'arresto...

Civitavecchia - madre e fiGlio arrestati per pistola in un bar : Roma – Quest’oggi la Polizia ha trovato all’interno di un bar nella zona di Campo dell’Oro, gestito da una donna e suo figlio, una pistola calibro 22 con matrice abrasa completa di caricatore con 8 proiettili, con gli investigatori del commissariato che stanno procedento agli accertamenti per verificare se con l’arma siano stati effettivamente compiuti reati. I due soggetti, su input del Pm della Procura di ...

Buu a Lukaku a CaGliari - nessuna sanzione : “i versi non sono stati intesi come discriminatori” : Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha assolto il pubblico di Cagliari: nessuna sanzione per i buu nei confronti di Lukaku. Buu che non sono stati percepiti come razzisti dai collaboratori della Procura federale. Conclusione che ovviamente non sorprende. Il calcio italiano continua a mettere la testa sotto la sabbia. Nel referto è messo bene in evidenza che i versi ci sarebbero stati solo in occasione del calcio di rigore – come se ...

NeGli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche : Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche: si tratta di un uomo di 40 anni e secondo quanto dichiarato da un funzionario della sanità pubblica aveva «una grave lesione

Mafia : Operazione 'Octopus' di Palermo - ecco i nomi deGli arrestati : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - ecco i nomi degli indagati nell'Operazione Octopus dei carabinieri di Palermo che hanno arrestato 11 persone: Massimo Mulè, 47 anni, Andrea Catalano, 52 anni, Giovanni Catalano, 44 anni, Vincenzo Di Grazia, 39 anni, Gaspare Ribaudo, 28 anni, Antonino Ribaudo, 52 anni,

La Spagna ha negato l’estradizione neGli Stati Uniti per Hugo Armando Carvajal - ex capo dell’intelligence venezuelana : Lunedì un tribunale spagnolo ha ordinato l’immediata liberazione di Hugo Armando Carvajal, l’ex capo dell’intelligence venezuelana arrestato lo scorso aprile a Madrid, negando la richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti dagli Stati Uniti. La Audiencia nacional (il tribunale supremo

Arrestati Gli ultras della Juventus - il segretario del Siulp : “indagine sia apripista” : Un “metodo mafioso” che ha condizionato “le modalita’ del tifo e i disordini organizzati” e che non è confinato solo a Torino. Sono le dichiarazioni del segretario del Siulp Felice Romano sull’indagine della Polizia che ha portato all’arresto dei capi ultra’ della Juve. “Quanto emerso a Torino, come ha detto il questore De Matteis puo’ essere radicato in molte altre citta’ ...