Moto3 – Tatsuki Suzuki trionfa sul circuito di Marco Simoncelli | la rivelazione | “mai

Moto3 - Risultato GP San Marino 2019 : Tatsuki Suzuki vince la prima gara in carriera - Arbolino 3° - Dalla Porta penalizzato e 8° : Certe cose non accadono per caso, nella vita e nello sport. Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) vince la sua prima gara in carriera nel Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3 a pochi chilometri da casa, essendo ormai un riccionese doc, e lo fa con la moto del team SIC58 proprio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Un caso? Non è possibile. Su un circuito di Misano baciato dal sole e da temperature tipicamente estive, con 26 gradi per quanto ...