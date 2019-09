La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al

La Corte dei Conti : "Formigoni e altri condannati a pagare 47 milioni di euro" : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex Vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, la Fondazione STESSA, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. I sequestri già ...

Inchiesta Maugeri - Formigoni e gli altri condannati dalla Corte dei Conti a pagare oltre 47 milioni di euro di risarcimento alla Regione : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, la Fondazione stessa, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per il caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. I sequestri già effettuati, tra cui ...

Pedemontana : società - ‘ricusazione Corte dei Conti a decreto è superata’ : Milano, 12 set. (AdnKronos) – Le indiscrezioni su uno stop della Corte dei Conti alla Pedemontana fanno riferimento a deliberazioni “da ritenersi superate”. Lo fa presente la società autostradale in una nota, facendo riferimento alla delibera di ricusazione del visto a un decreto nell’adunanza dello scorso 25 giugno. Nell’occasione, la Corte ha mosso diversi rilievi al Cipe sul secondo atto aggiuntivo alla ...

Usa - Corte Suprema dà ragione a Trump sulla norma che limita le richieste d’asilo dei migranti. Il presidente : “Grande vittoria” : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera all’entrata in vigore delle nuove norme sulle richieste d’asilo dei migranti emanate dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità di chiedere asilo politico negli Usa. I giudici hanno deciso con una maggioranza di 7 contro 2. Il provvedimento era stato emanato lo scorso luglio ma subito bloccato dai tribunali della California. ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal governo Trump per limitare le richieste di asilo dei migranti : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’entrata in vigore della norma introdotta lo scorso luglio dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La norma, che era stata sospesa dopo

Voli di Stato - la Corte dei Conti archivia l’inchiesta sull’ex ministro Salvini : Il verdetto: il vicepremier leghista non sarebbe coStato meno allo Stato se avesse viaggiato su Voli «normali». La pratica passa comunque alla Procura