Congedo parentale | il ministro Bonetti | «Va allargato anche ai padri»

Elena Bonetti : "Lavorerò al Congedo parentale per i padri" : “Vogliamo lavorare ulteriormente sul congedo parentale allargato ai padri, nostra iniziativa della scorsa legislatura. Non significa semplicemente permettere alla donna di dedicarsi maggiormente al lavoro, ma significa riconoscere che il ruolo di un padre è fondamentale sia nei confronti della cura del figlio che nella relazione di coppia. Bisogna entrare nell’ottica che le misure a sostegno della genitorialità sono ...

Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi : la sentenza del Tar : Congedo parentale Legge 104 e cumulo permessi: la sentenza del Tar Con la sentenza n. 233/2019 il Tar del Molise ha stabilito che durante il periodo di fruizione del Congedo parentale non avviene la maturazione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104. Questo perché i permessi retribuiti sono un istituto che è in vigore solamente quando è in essere l’attività lavorativa. Se invece si fruisce già del Congedo non si sta svolgendo ...