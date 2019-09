Festival dell' Aquila | il sindaco di Fratelli d' Italia dice no alla presenza di Saviano e

Scontro al Festival dell'Aquila sulla presenza di Saviano e Zerocalcare : La direttrice artistica di "Incontri": "Il sindaco di Fratelli d'Italia non li vuole". Biondi: "Il Comune gestisce i soldi del ministero e l'evento deve essere concordato con noi"

Dal primo ottobre parte il Festival delle Città : tra gli ospiti i ministri Catalfo - Bonetti - Gualtieri - Boccia e Bellanova : Le città e i territori protagonisti e motore dello sviluppo dell’Italia ed elemento di coesione sociale: sono questi i temi al centro della prima edizione del ‘Festival delle Città’ in programma a Roma dal 1 al 4 ottobre nel Complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore Lauro, organizzato da Ali, le Autonomie locali.Alle quattro giornate parteciperanno governatori, sindaci, giornalisti, ministri, ...

Personalità della Cultura a Letino - splendido borgo del Matese - al 1° Festival internazionale : Hafez Haidar, Goffredo Palmerini, Tchiffi Zie Jean Cervais, Adolfo Giuliani, Fabio Andreotti tra gli insigniti Immerso nel Parco regionale del

Festival : dal 10 al 13 ottobre 'i fenomeni' dello Sport a Trento (2) : (AdnKronos) - Oltre il calcio, giovedì la grande inaugurazione al Teatro Sociale con Federica Pellegrini, il faccia a faccia con Peter Sagan e l’incontro con i piloti delle Frecce tricolori. Venerdì l'evento 'Milano-Cortina', le nostre Olimpiadi, con i protagonisti dell’impresa – Giovanni Malagò, Ro

Festival : dal 10 al 13 ottobre 'i fenomeni' dello Sport a Trento : Milano, 10 set. (AdnKronos) - Torna dal 10 al 13 ottobre a Trento il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing. Il palinsesto dell'edizione 2019, dal titolo 'Il Fenomeno, i fenomeni', prevede 130 incontri e più di 280 ospiti da tutto il mondo. Dopo lo straor

Etnabook - Festival del libro e della cultura di Catania : il programma completo : Una conferenza stampa ricca di ospiti e interventi quella che si è svolta questa mattina presso il Salone Russo, sede della CGIL di Catania, partner del Festival. Ad aprire i lavori, Giacomo Rota, Segretario Generale CGIL Catania che ha espresso fortemente il suo appoggio a Etnabook. Il calendario dell’iniziativa è stato presentato dal direttivo organizzativo composto da Cirino Cristaldi e Giampiero Gobbi. Il Festival sarà anticipato da un ...

Festival delle Eccezioni - il 20 settembre al via la seconda edizione a Casperia (Ri). Tema centrale : “il piccolo” : “Non faremo le cose in grande”. Il motto è già chiaro di per sé: quest’anno il Festival delle Eccezioni parla di tutto ciò che è piccolo. Che sia breve nel tempo, ridotto nello spazio, giovane d’età, limitato, effimero o passeggero perché considerato di scarsa importanza. Dal 20 al 22 settembre, tre giorni per riscoprire i valori di una dimensione controcorrente e spesso sottovalutata, ma punto di partenza per fare rete e ...

I look delle star al Toronto Film Festival 2019 : Scarlett Johansson in Rodarte Dakota Johnson in Christian Dior Haute CoutureKristen Stewart in Chanel Nicole Kidman in ChanelFelicity Jones in ValentinoSarah Paulson in Prada Brie Larson in Giambattista Valli Haute CoutureShailene Woodley in Louis VuittonJessica Biel in Louis VuittonSarah Paulson in Miu MiuIsla Fisher in Paule Ka Katherine Langford in Christian Dior Raffey Cassidy in Louis VuittonScarlett Johansson in Oscar de la RentaKristen ...

Nicole Kidman star al Festival di Toronto per “Il cardellino” : Nicole Kidman protagonista al Festival di Toronto dove ha presentato "Il Cardellino", adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donna Tartt, vincitore del Pulitzer. L'attrice ha sfilato sul tappeto rosso con un abito nero lungo e a bustino e ha rivelato di aver amato il libro e la sceneggiatura del film. "Penso sia un dramma per adulti - ha detto - una storia emotiva, davvero intensa e brillante".

Torna la “Nuvola Creativa – Festival delle Arti” : dal 20 al 22 settembre al MACRO di Roma : Torna, per il quarto anno consecutivo, il Festival delle Arti “Nuvola Creativa”, che quest’anno si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 settembre, presso il MACRO Asilo di Roma, in via Nizza 138, stavolta con il titolo “Domino / Dominio – Per gioco e per davvero”. Oltre settanta gli artisti coinvolti, provenienti da tutta Italia. Durante la kermesse si alterneranno mostre temporanee e proiezioni di video arte, performance ...

Letino protagonista del 1° Festival Internazionale della Cultura : Il primo “Festival della Cultura – Letino 2019”, dal 12 al 14 settembre, vedrà la partecipazione di personaggi della

Arriva Etnabook - il Primo Festival del Libro e della Cultura di Catania : È con immenso orgoglio che la direzione organizzativa di Etnabook, Festival del Libro e della Cultura di Catania invita alla conferenza stampa di presentazione del programma della prima edizione della manifestazione Culturale che si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2019. L’incontro, a cui sono invitati i giornalisti e i cittadini, si terrà martedì 10 settembre presso il Salone Russo, sede della CGIL Catania, in via Crociferi, 40 alle ore ...

Franciacorta : Inizia il conto alla rovescia per il Festival delle bollicine : La Franciacorta è un’area il cui suolo di origine morenica glaciale circonda l’area del bresciano. Tante le teoria sull’etimologia del

Il Postino - 25 anni fa il debutto al Festival di Venezia : oggi è ancora il più bel racconto cinematografico di cosa sia la ricerca della poesia : Non si sono mai capiti. Philippe Noiret parlava in francese, Massimo Troisi in una lingua tutta sua. Dialogarono davanti a una telecamera e al mare per 11 settimane, e tirarono fuori le “metafore”. Le ricordiamo quasi tutte, a 25 anni di distanza dal debutto di quel film (1 settembre 1994, Festival di Venezia). Mario Ruoppolo che dice di sentirsi “una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole” e fa la prima metafora della sua vita. Che ...