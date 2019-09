Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) La Stampa intervista, pilastro della nazionale italiana di calcio femminile e della Juventus. Domani la Juve delle ragazze parte dalla Champions contro il Barcellona, la finalista dell’anno scorso. Un’avversaria forte, riconosce la, ma la Juve è intenzionata a giocare a viso aperto: “Noi italiane abbiamo già dimostrato di saper sorprendere, in azzurroin bianconero”. Il Barcellona richiama alla mente Messi, che, per la calciatrice, viene sempre dopo Cristiano Ronaldo. “Tendo a premiare lavoro e costanza e Cristiano è motivo di ispirazione in questo”. Laparla del grande entusiasmo che ha scatenato il Mondiale femminile e di quanto paghi il lavoro. “All’Italia nessuno dava due euro e invece siamo arrivate tra le prime otto, non a caso: il lavoro paga”. Non fa differenza avere un’allenatrice donna ...

napolista : Valentina #Cernoia: “Non guadagno milioni come i maschi. Ho il diritto di non essere pedinata” Intervista a La Sta… - FeyRune23 : @sensitivejaureg Quando mi fa inca**are sta cosa ?? Cernoia è mostruosa a centrocampo ma nessuno la calcola, se le a… -