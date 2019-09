Dybala Juventus | futuro in bilico | nuova possibile destinazione a gennaio

Mercato Juventus - svolta Dybala a gennaio : arriva il nuovo indizio : Mercato Juventus- Archiviata la sessione di Mercato estiva, la Juventus sembrerebbe esser già a lavoro in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Paratici dovrà valutare attentamente le possibili strategie per potenziare la rosa in ottica rush finale di Champions League. Il primo obiettivo sarà rappresentato da Rakitic. Il centrocampista croato piace particolarmente a Sarri, […] More

Juventus - Conte avrebbe detto all'Inter di non perdere tempo per l'acquisto di Dybala : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre nella maggior parte dei campionati europei (esclusa la Premier League dove è terminato l'8 agosto). La Serie A ha regalato sicuramente importanti acquisti, in particolar modo da parte delle candidate alla vittoria del campionato italiano. Juventus, Napoli ed Inter hanno investito rispettivamente su giocatori come de Ligt, Lozano e Lukaku, incrementando inevitabilmente il livello tecnico delle ...

Dybala Juventus - assalto di due top club a gennaio : può partire : Dybala Juventus – Il calciomercato non si ferma mai, soprattutto se ti chiami Paulo Dybala e dopo un'estate al centro delle voci sei rimasto alla Juventus dove bisognerà lottare duramente per riconquistare un posto di primo piano. Ecco quindi che, chiusa la finestra estiva, l'argentino resta comunque al centro delle cronache di mercato in vista della prossima sessione invernale che […]

Juventus - l'Inter avrebbe pensato a Dybala più a giugno che ad agosto : Una delle grandi suggestioni di calciomercato di questa estate è stata quella che ha visto accostato all'Inter il nome di Paulo Dybala. Il fantasista argentino non rientrava più nei piani della Juventus che, d'altronde, lo ha offerto prima al Manchester United nello scambio con Romelu Lukaku, e poi al Tottenham. Per questo motivo si è spesso parlato di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, giocatore fuori dal progetto dei nerazzurri e poi ...

Calciomercato Juventus - il Tottenham potrebbe ritentare Dybala a gennaio : La sessione di Calciomercato estiva è terminata da pochi giorni, ma continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, certamente uno dei calciatori più discussi in questi giorni. L'attaccante argentino era stato messo sul mercato dalla Juventus, ma alla fine ha deciso di rimanere a tutti i costi a Torino, per giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico Maurizio ...

Juventus – Sei punti in due partite, con un apporto pressoché nullo: l'avvio di stagione di Paulo Dybala non è stato indimenticabile sotto l'aspetto del minutaggio e della centralità negli schemi di Sarri e Martusciello, con un occhio al mercato che alla fine non ha decretato l'addio alla Juventus. L'argentino è rimasto in bianconero sebbene sia stato […]

Juventus-Neymar : secondo la BBC i bianconeri avrebbero offerto al Psg 100 mln più Dybala : Dopo la chiusura del mercato, come al solito, rimbalzano interessanti retroscena su presunte trattative che non si sarebbero concretizzate. Per quanto riguarda la Juventus, subito si è notato come la società torinese non sia riuscita ad effettuare alcune cessioni: si va dal mancato trasferimento di Dybala dapprima al Manchester United e poi al Tottenham, passando per quello di Mandzukic che era stato addirittura accostato al Barcellona. Inoltre ...

Calciomercato Juventus – Retroscena Neymar : il PSG ha rifiutato un’offerta shock che comprendeva Dybala! : La Juventus ha provato a prendere Neymar durante la sessione di Calciomercato estiva: i bianconeri hanno offerto 100 milioni e Dybala al PSG, ma i transalpini hanno rifiutato l’offerta Nella passata sessione di mercato, Neymar ha provato in ogni modo a liberarsi dalla ‘prigione dorata’ del PSG, ritrovandosi però, ancora una volta, bloccato a Parigi a causa del mancato accordo fra Barcellona e PSG. Il brasiliano però, è ...

LISTA CHAMPIONS JUVENTUS/ Sarri taglia Mandzukic - Chiellini ed Emre Can : Dybala c'è : LISTA CHAMPIONS JUVENTUS, ecco gli esclusi: Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic ed Emre Can tagliati da Sarri. Presenti invece Aaron Ramsey, Paulo Dybala

Calciomercato Juventus news live/ Dybala resta - sfuma scambio Bernardeschi-Rakitic : Calciomercato Juventus news, ultime notizie sulle trattative: restano Dybala e Rugani, ufficiale Han mentre sfuma lo scambio Bernardeschi-Rakitic

Juventus – Prima del delicato match in programma questa sera contro il Napoli, Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sulle trattative più calde del mercato bianconero a poco più di due giorni dalla chiusura della finestra estiva. Parole importanti sul futuro di Dybala e sul gruppo bianconero. […]

Juventus - Paratici fa chiarezza : “Chiellini non verrà sostituito - abbiamo ottimi difensori. Dybala resta!” : Fabio Paratici fa il punto sul mercato della Juventus: non servono altri difensori per sostituire l’infortunato Chiellini e Dybala resterà in bianconero “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi“. Con queste parole, ...

Juventus - Paratici chiude alla cessione di Dybala : “Resta con noi” : “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. Abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi”. Così Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. “Mercato? Credo che per tutti sia la stessa cosa, ...

Juventus – Con tre giorni rimasti da qui alla fine del mercato, in casa Juventus resta da risolvere ancora il rebus legato al futuro di Paulo Dybala. Dopo non essere sceso in campo nella prima giornata di campionato contro il Parma, l'argentino questa sera contro il Napoli siederà nuovamente in panchina. Una situazione che mostra come la Joya sia sempre […]