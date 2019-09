Teresa Bellanova | Amo la vita e i colori Invito i ragazzi a studiare | solo così

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) “Per quanto riguarda i vestiti, io amo lae amo i. Sono fatta così”. Queste le parole del neo ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali,, in un’intervista al Tg2, rispondendo alla polemica accesa sui social sul suo abbigliamento al giuramento del governo Conte bis.Il Ministro ha voluto rispondere anche a chi l’ha criticata per il suo titolo di studio: “Chi non ha niente da fare, potrà continuare a polemizzare. Io non rivendico un titolo di merito nel non avere un titolo di studio, mae le ragazze a, approfondire, perché più sanno e più potranno fare. Io non ho avuto questa opportunità e ho cercato di supplire”.“La mia è una storia fatta di tanti sacrifici, di tanti problemi e difficoltà, ma anche di tante ...

