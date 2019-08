Evasometro | cos' è e come funziona il nuovo meccanismo di controllo del fisco sui conti

Fonte : gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) Ilstrumento a disposizione dell'Agenzia dell'Entrate per scovare eventuali evasori si chiama. Nonostante il quadro politico incerto dovuto alla crisi del governo Conte, ilnon si ferma e approfitta della fine dell'estate per cominciare la sperimentazione di unche promette controlli più accurati tra movimenti bancari e le dichiarazioni dei redditi in modo tale da far fuoriuscire eventuali irregolarità. Se fino ad ora era ila dover confrontare quanto hai dichiarato con i tuoi movimenti bancari attingendo dal database della Sogei, ora questo compito verrà svolto da un algoritmo che dovrà valutare cinque numeri chiave - le giacenze medie sul conto corrente, i flussi mensili in entrata e uscita, i saldi iniziali e quelli finali dell’anno – per far suonare o meno l'allarme. Sarà solo a ...

infoiteconomia : Evasometro: cos'è, come funziona e chi rischia i controlli delle Entrate - misiagentiles : RT @moneypuntoit: Evasometro: cos'è, come funziona e chi rischia i controlli delle Entrate: Cos'è e come funziona l'evasometro? Si tratta d… - moneypuntoit : Evasometro: cos'è, come funziona e chi rischia i controlli delle Entrate: Cos'è e come funziona l'evasometro? Si tr… -