Mostra del Cinema di Venezia | nominate le giurie internazionali

Amazzonia in fiamme - questa mappa in tempo (quasi) reale Mostra gli incendi nel polmone della Terra : L'applicazione Global Forest Watch sviluppata dal World Resources Institute (WRI) mostra una mappa in tempo quasi reale degli incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica, il polmone verde della Terra. Lo strumento si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dallo strumento MODIS dei satelliti "Terra" e "Aqua" della NASA.Continua a leggere

Un nuovo video gameplay di FIFA 20 Mostra la storia della modalità Volta : Tra i vari protagonisti della Gamescom 2019 non poteva mancare l'imminente FIFA 20 di EA che, quest'anno, presentare una novità molto interessante.Stiamo parlando della modalità Volta Football, che potremmo definire come un'evoluzione di FIFA Street.Ebbene, nel nuovo video gameplay pubblicato da IGN possiamo vedere proprio la modalità in azione. Andando più nel particolare, il filmato di 11 minuti ci mostra la storia di Volta:Leggi altro...

La Mostra del Cinema di Venezia 2019 è (quasi) pronta. Prime anticipazioni dal Lido : Mostra del Cinema di Venezia 2019, manca una settimana esatta Il direttore artistico Alberto Barbera manda le Prime anticipazioni dal ...

GreedFall : un nuovo video gameplay Mostra la creazione del personaggio - le abilità - il combattimento e molto altro : GreedFall è l'ispirato action RPG sviluppato da Focus Home Interactive e Spiders Games in arrivo il prossimo mese su PC e console.Il gioco è stato già protagonista alla Gamescom 2019 con un trailer e, ora, grazie a un nuovo video pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo ravvicinato ad alcune sequenze di gameplay.Nello specifico, il filmato di 9 minuti si focalizza sulla creazione del personaggio, il combattimento, le fasi di esplorazione, la ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - 30 minuti di dungeon e boss Mostrati alla Gamescom - svelate le dimensioni del gioco : Nintendo ha dedicato la sua presentazione pre-show durante la Gamescom ad una serie di giochi indie in arrivo su Switch, ma ha promesso inoltre nuovi filmati dei giochi che usciranno sulla console quest'anno. La compagnia ha infatti mostrato attraverso un video di gameplay, 30 minuti di The Legend of Zelda: Link's Awakening.Il nuovo filmato è incentrato sulla modalità dungeon creator presente nel gioco. Grazie a semplici funzioni visive sarete ...

Il brevetto del Samsung Galaxy Fold 2 Mostra un concept decisamente differente : Grazie al brevetto rilasciato da Samsung è possibile farsi un'idea su quella che sarà la seconda generazione di Galaxy Fold. L'articolo Il brevetto del Samsung Galaxy Fold 2 mostra un concept decisamente differente proviene da TuttoAndroid.

Hellas Verona - carica del nuovo acquisto Verre : “Devo diMostrare di meritare la Serie A” : “La trattativa è stata abbastanza lunga, sapevo dell’interessamento del Verona e fin da subito avevo dato il mio parere positivo alla dirigenza della Sampdoria. C’è voluto un po’ di tempo per sistemare tutti i dettagli, ma ora sono felice di essere arrivato“. Sono le parole di Valerio Verre, nuovo centrocampista dell’Hellas Verona. “Per me è un’occasione importantissima, una piazza storica, ...

M5s sul Blog pubblica l’elenco delle “capriole” di Salvini : “Non c’è tempo da perdere con chi si diMostra inaffidabile” : A pochi minuti dal discorso di Giuseppe Conte in Aula, i 5 stelle hanno deciso di pubblicare un post sul Blog delle Stelle con le dichiarazioni e i cambi di posizione di Matteo Salvini. Il messaggio di chiusura definitivo agli ex soci del Carroccio. “Il ministro Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un “centro di gravità permanente” che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente”, ...

Billie Eilish ha parlato dell’inizio della sua carriera e questo aneddoto diMostra quanto sia forte : Go Billie! The post Billie Eilish ha parlato dell’inizio della sua carriera e questo aneddoto dimostra quanto sia forte appeared first on News Mtv Italia.

Gamescom 2019 : il trailer gameplay di Disintegration ci Mostra l'affascinante nuovo shooter del co-creatore di Halo : Marcus Lehto è una delle menti dietro la creazione di Halo e il fatto che il suo nuovo talentuoso team stia lavorando a uno shooter con elementi futuristici non può che incuriosire. D'altronde Disintegration sembra un progetto davvero ambizioso.Ci troviamo di fronte a uno shooter con elementi tattici in tempo reale che proporrà sia una modalità storia, che dovrebbe durare quanto meno 10 ore, che una modalità multiplayer. Il gioco ci permetterà ...

Beyond a Steel Sky : il sequel della distopica avventura cyberpunk Beneath a Steel Sky si Mostra in un trailer e in un video gameplay : Lo sviluppatore Revolution Software ha pubblicato il trailer ufficiale e un primo video di gameplay di Beyond a Steel Sky, il sequel della distopica avventura cyberpunk Beneath a Steel Sky del 1994.Il titolo è stato annunciato nel mese di marzo di quest'anno. Qui sotto, potete leggere una panoramica del gioco, tramite Revolution Software:"Beyond a Steel Sky è un'emozionante storia di lealtà e redenzione ambientata in un mondo inquietante e ...

Mostra dell'estate iblea all'ex convento del Carmine a Modica : Mostra dell’estate iblea all’ex convento del Carmine a Modica, l’allestimento “donna iraniana racconta donna iraniana

Salone di Francoforte - Hyundai : una concept per Mostrare il futuro delle elettriche : A fianco della nuova generazione della i10 e della prima vettura sportiva a batteria nella storia del marchio, la Hyundai presenterà al Salone di Francoforte una show-car che prefigura i contenuti dei nuovi modelli elettrici del gruppo. L'accento sarà posto soprattutto sullo stile e sulla visione della mobilità elettrica da parte della Casa, riprendendo il discorso avviato dall'installazione Style Set Free esposta alla Milano Design Week lo ...