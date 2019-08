Usa | morte dello chef Andrea Zamperoni | sul corpo nessun segno evidente di violenza

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Si attende il risultato dell’autopsia per avere maggiori elementi che possano chiarire le cause delladi. Il 33enne capocuoco del ristorante Cipriani Dolci, situato presso il Grand Central Terminal di New York, è stato ritrovato privo di vita la sera mercoledì al primo piano del Kamway Lodge, un ostello nella zona dei Queens. Si trattastesso quartiere in cui la vittima, originaria di Zorlesco nel Lodigiano, abitava da qualche tempo. È stata una telefonata anonima ad avvisare la polizia: ilera avvolto in una coperta, come se qualcuno stesse cercando di trascinarlo via. Vicino a lui c’era una donna terrorizzata che è stata portata in commissariato dagli agenti per essere interrogata e, a quanto pare, rilasciata dopo qualche ora. Sul, ad un primo esame, non sarebbe stato trovato alcundio di colluttazione. L’uomo non è stato ...

amnestyitalia : Oggi #23agosto, giorno in cui ricorre l'anniversario dell'esecuzione degli innocenti #SaccoVanzetti, riproponiamo… - SaCe86 : Molti i misteri sulla morte a NY dello chef Zamperoni - giovannicentore : RT @ACKant: 'C'è stata islamizzazione della radicalizzazione, con giovani che non erano musulmani che si mobilitano in Occidente, mossi da… -