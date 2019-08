Calciomercato Bologna | pazza idea del club rossoblù per il centrocampo | nel mirino c’è

Fonte : sportfair

(Di sabato 24 agosto 2019) La società emiliana avrebbe in mente di riportare in Italia Medel, ex centrocampista dell’Inter oggi in forza al Besiktas Un nome nuovo per ildel, si tratta di Gary Medel, individuato come profilo giusto per rinforzare la rosa di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il cileno piace eccome a Walter Sabatini che sta pensando seriamente di riportarlo in Italia, dopo l’esperienza con la maglia dell’Inter. Primi contatti con il Besiktas già avviati, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la conclusione dell’affare, che permettere aldi rinforzare il propriosoprattutto dal punto di vista della quantità.L'articolodelper il: nelc’è Gary Medel SPORTFAIR.

