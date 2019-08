Consultazioni Quirinale | Emma Bonino | ' Serve un governo del fare e del disfare'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Pomeriggio diquest'oggi presso il Palazzo del: dopo la convulsa giornata di ieri, il Capo dello Stato Sergio Mattarella sta ricevendo le delegazioni dei vari gruppi parlamentari per le. Dopo il colloquio con la presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger, il gruppo Misto si è espresso a favore di un nuovoduraturo, vista "l'emergenza democratica del paese". La posizione del gruppo Misto Intorno alle 18:35 sono usciti dallealcuni esponenti del gruppo misto, come Loredana De Petris e Pietro Grasso di Liberi e Uguali,di +Europa e Riccardo Nencini del Partito Socialista Italiano. A prendere la parola subito è stata Loredana De Petris che ha espresso "preoccupazione sulla precipitazione del Paese verso il voto". Sono preoccupazioni "di natura democratica piuttosto seria", e che hanno a cheanche con ...

