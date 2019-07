Prete durante l’omelia beve dal calice ma si accorge che ciò che sta bevendo non è vino

Fonte : baritalianews

(Di martedì 30 luglio 2019) Una vicenda incredibile accaduta nella concattedrale di San Giovanni Battista, a La Valletta (Malta e raccontata dall’ Huffington Post.l’arcivescovo di Malta, Charles Scicluna ha alzato ilper bere ilche avrebbe dovuto contenere ma al primo sorso si è accorto che nelnon c’èra ilbensì del whisky. L’arcivescovo è rimasto sorpreso e incredulo e ha chiesto a chi lo accompagnavala celebrazione di confermargli se fosseo w whisky. Dopo che gli è stato confermato che si trattava proprio di whisky , l’arcivescovo ha chiesto che gli fosse cambiato ile ha chiesto scusa spiegando che chi doveva preparare ilsi è confuso e ha preso la bottiglia sbagliata.

