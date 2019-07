Starz ordina Le Relazioni Pericolose e rinnova The Girlfriend Experience | pubblico

Fonte : blogo

(Di sabato 27 luglio 2019) Arrivano interessanti novità dal mondo di, canale cable americano di proprietà di Lionsgate, da poco arrivato anche in Italia attraverso lo streamingPlay disponibile però soltanto tramite Apple Tv. Uno sbarco internazionale che sarà rafforzato nei prossimi anni, aumentando gli attuali 50 paesi tra Europa e America Latina in cui attualmente è presente ma sempre non creando una propria piattaforma autonoma, accessibile da più device ma affidandosi ad altri come Apple Tv o Amazon (Vodafone e Orange Tv in Spagna).Da Power a Sweetbitter e Vida, da Castle Rock a Mr Mercedes e The Act sono diverse le produzioni targate Lionsgate arrivate anche nel nostro paese, ma finora la presenza all'interno della Apple Tv ne ha limitato la penetrazione. Probabilmente l'arrivo nei prossimi mesi di Apple Tv+, la nuova piattaforma di streaming Apple che dovrebbe aprirsi anche ad altri supporti ...

