Ancelotti | «James? Non è dell’Atletico Tra i grandi nomi c’è anche Pépé»

Napoli - Zielinski a tutto campo : lo scudetto - James Rodriguez ed il rapporto con Ancelotti e Sarri : “Quest’anno vogliamo fare meglio dell’anno scorso, essere competitivi in tutte le competizioni. Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori forti, di grandissimo livello e vogliamo rendere felici i nostri tifosi”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il mio sogno è vincere lo scudetto col Napoli, sarebbe ...

CorSport : l’alternativa a James è Pepè - il profilo ideale per il Napoli bis di Ancelotti : Se la trattativa per James Rodriguez non dovesse andare in porto, il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo e volgersi ad un attaccante che possa garantire ad Ancelotti la profondità che tanto gli piace. Un nome giusto, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Nicolas Pepè. Il manager non esclude contatti con l’Italia Il francese di origini ivoriane ha incantato l’Europa con la sua ultima stagione nel Lilla ed è entrato nel ...

Pedullà : “James ha scelto Ancelotti e non intende cambiare idea. Marca un giornale che spesso lo fa…” : Pedullà: “James ha scelto Ancelotti e non intende cambiare idea”. Pedullà: “James ha scelto Ancelotti e non intende cambiare idea”. L’ esperto di calciomercato scrive sui rumors che vedrebbero il colombiano vicino all’ Atletico Madrid, sottolineando come Marca sia da sempre un giornale vicino ai Blancos. Di seguito l’ analisi pubblicata sul sito internet del collega di Sportitalia. Pedullà: ...

Ancelotti : «Non è semplice prendere James. Koulibaly-Manolas grande coppia - ma devono coordinarsi» : «Abbiamo fatto lavoro di prevenzione» “Vogliamo James, ma non è semplice. È un vero 10, pronto ad inserirlo nella mia tattica. Milik importante per noi, Koulibaly-Manolas devono completarsi” Dopo la prima amichevole della stagione contro il Benevento, persa per 2-1, Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista a Tv Luna. “Dopo 7 giorni era più o meno questa la condizione che mi aspettavo, abbiamo fatto molti lavori di ...

James Rodriguez al Napoli - Ancelotti : “Gli ho mandato un sms di auguri - trattativa lunga” : Dopo la sconfitta contro il Benevento, Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez: “Gli ho mandato un sms di auguri, la trattativa sarà lunga”.“powered by Goal”James Rodriguez sempre più obiettivo del Napoli. A confermarlo è anche Carlo Ancelotti, direttamente dal ritiro di Dimaro.Dopo l’amichevole persa 2-1 contro il Benevento, l’allenatore della squadra partenopea ha parlato a ‘TV Luna’ del ...

Napoli - il punto di Ancelotti dopo l’amichevole con il Benevento : “James? Gli ho scritto un sms…” : Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul calciomercato e non solo al termine della partita persa contro il Benevento, prima amichevole estiva dei partenopei, a Tv Luna. Prime parole su Callejon, autore dell’unico gol azzurro: “Callejon sta bene. I giocatori con struttura più leggera entrano prima in condizione. dopo 7 giorni era questa la condizione che mi aspettavo più o meno, abbiamo fatto molti lavori di prevenzione”. Napoli, ...

CdM – Braccio di ferro tra ADL e Perz per James. Ancelotti aspetta Elmas a Dimaro - settimana decisiva. I dettagli : James ed Elmas i rinforzi che vuole il Napoli Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione riguardo la trattativa per portare James Rodriguez al Napoli: “De Laurentiis e Florentino Perez sono al Braccio di ferro, il presidente azzurro crede ancora nella possibilità di strappare il prestito con diritto o al massimo obbligo di riscatto, il Real Madrid insiste per la cessione a titolo definitivo a 42 milioni di euro ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

De Laurentiis su James : “È nei nostri cuori - i colpi si fanno in due. Una possibilità vederlo nel 4-2-3-1 di Ancelotti…” : Intervista Aurelio De Laurentiis su James Rodriguez Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le ultime notizie sul Napoli calcio. Durante l’intervista arriva una chiamata dalla Colombia, allora De Maggio scherzando gli dice ‘E’ per caso James?’. La ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato - ma…” : Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il Calciomercato, argomento sempre top secret per i club. AFP/LaPresse Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti : 'Numero 10 a James? L'importante è che arrivi' : In attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis, con le trattative per James Rodriguez, Mauro Icardi ed Elmas ben imbastite, il tecnico partenopeo, Carlo Ancelotti, è tornato a parlare in pubblico dal ritiro di Dimaro, rispondendo ad alcune domande di fronte a diversi tifosi. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, infatti, l'incontro è avvenuto nel teatro di Folgarida, ...

Zazzaroni : “La priorità in attacco per Ancelotti è Rodrigo - Giuntoli è andato in Spagna per parlare col Valencia e non col Real per James…” : Zazzaroni questi gli obiettivi di Ancelotti Ivan Zazzaroni giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervento a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Ecco quanto ha dichiarato riguardo gli obiettivi di mercato del tecnico azzurro Carlo Ancelotti: “Giuntoli è andato a Valencia per parlare di Rodrigo, non è andato a Madrid per parlare di James. Per quest’ultimo i tempi sono lunghi, ...

Gazzetta : James telefona ad Ancelotti : La trattativa con il Real procede, Giuntoli continua a marcare stretto Florentino per chiudere in tempi brevi. Intanto l’ottimismo cresce e anche Ancelotti ieri a Dimaro ha parlato di James in maglia azzurra, spiegando però che ci vuole calma e pazienza. L’ottimismo del tecnico, spiega l’edizione odierna della Gazzetta, nasce da una telefonata del colombiano ad Ancelotti, in cui gli avrebbe confermato la volontà di venire a ...

Napoli - Ancelotti attende James Rodriguez : “c’è molta attesa e frenesia - ma ci vuole pazienza” : L’allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei tifosi, soffermandosi anche sull’eventuale arrivo di James Rodriguez Carlo Ancelotti aspetta James Rodriguez, ma senza fretta. Il colombiano resta in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, volato ieri a Madrid per parlare direttamente con l’agente Jorge Mendes. AFP/LaPresse Oggi l’allenatore degli azzurri ha risposto alle domande dei tifosi dal ...