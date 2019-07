Iran | i Pasdaran | sequestrata una petroliera britannica Persi i contatti Trump | non la

Petroliera inglese sequestrata dai pasdaran Iran iani nello Stretto di Hormuz : Schizza alle stelle la tensione nel Golfo. I pasdaran , le guardie della Rivoluzione iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una Petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di Hormuz . Si tratta della Stena Impero, e la conferma è arrivata anche da Londra - con il governo britannico che ha ammesso di aver perso i contatti con il tanker - e dalla società armatrice Stena Bulk.La presa in ostaggio della ...

Iran - possibile tentato sequestro di una petroliera britannica da parte dei Pasdaran : Iran, dopo che ci si è avvicinati già una volta allo scontro tra l'occidente e Teheran, la tensione continua a crescere in Medio Oriente. Il 10 luglio 2019, la petroliera Heritage presso lo Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, sarebbe stata intimata da parte del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (in persiano Pasdaran) di cambiare la sua rotta e di accostare in acque territoriali Iraniane, questo è quanto riferito dalla CNN citando ...