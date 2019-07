Ricostruzione post terremoto | Pirozzi | “Oggi non serve la politica dei selfie ma quella

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il consigliere della Regione Lazio Sergio, Presidente della Commissione Grandi Rischi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla visita di Mattarella ad Amatrice. “La visita del Presidente Mattarella è importante perché il suo è un ruolo non politico, di garanzia –ha affermato-. Servirà per far capire le cose che vanno e quelle che non vanno. Verrà a visitare questa scuola che ha iniziato a funzionare dall’anno scorso, un gioiello straordinario, creato grazie al contributo di FCA nella figura di Sergio Marchionne. Oggi ci sarà anche la presenza di John Elkann”. Secondo il quotidiano Il Tempo il commissario allavoleva rinviare la visita di Mattarella perché la scuola non è completa: “Non è ...

LuciaFani2 : RT @CoLAP_Nazionale: @EAlessandrucci: “Il contributo dei professionisti associativi alla ricostruzione post sisma ma non solo, anche le pro… - PaolaAnna8 : RT @leon_diantonio: #Omnibusla7 ma perché la De Micheli ha ancora diritto di opinione politica dopo l'evidente inettitudine come commissari… - INGENIOnews : RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016: i professionisti denunciano l'immobilismo dello stato e del commissario -