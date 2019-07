Migranti | “Libia non è porto sicuro e nel Centro soccorsi non parlano inglese Ma Stato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Su un punto, professori e avvocati che si occupano ogni giorno di questioni legate al soccorso in mare, non hanno dubbi: “La Libia, oltre a non essere un, è anche difficile da considerare come un vero e proprio, in questo momento. E ovviamente non è in grado di fornire una reale assistenza in mare”. La violazione dei protocolli che regolano le procedure di soccorso, sostengono, sono evidenti: “Basta un aspetto per capirlo: l’Mrcc, ildi coordinamento deilibico, non ha nemmeno personale in grado di parlare”, spiega la docente di diritto internazionale Francesca De Vittor, animatrice del dibattito scientifico La politica dei porti-chiusi: questioni di legittimità e responsabilità nazionale e internazionale organizzato all’Università Cattolica di Milano. La lingua non è proprio un dettaglio, considerando che l’Mrcc si deve confrontare con ...

