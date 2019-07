Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa | ' Ho la leucemia'

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Siñisaè entrato inalle 16.30 di oggi, 13 luglio, per chiarire le sue condizioni di salute ed il futuro della sua panchina al Bologna. Le notizie non sono buone: il tecnico serbo ha la. Un fulmine a ciel sereno, dunque, per l'ex giocatore di Stella Rossa, Sampdoria, Lazio ed Inter ed allenatore affermato con esperienze, tra le altre, anche alla guida di Milan e Torino. LaA Castelbebole, affiancato dal medico Gianni Nanni e da Walter Sabatini, si è tenuto l'incontro con i giornalisti per. In qualità di rappresentante di tutta la dirigenza, Sabatini ha introdotto l'allenatore del Bologna che ha voluto spiegare allae ai tifosi la brutta situazione di salute a cui si trova a dover far fronte. Con poche parole,ha dichiarato di essersi sottoposto ad alcuni esami che hanno fatto emergere alcune anomalie ...

