La conferenza di Mihajlovic | «Ho la leucemia | devo fermarmi Non ho paura e vincerò»

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa : 'Ho la leucemia' : Siñisa Mihajlovic è entrato in conferenza stampa alle 16.30 di oggi, 13 luglio, per chiarire le sue condizioni di salute ed il futuro della sua panchina al Bologna. Le notizie non sono buone: il tecnico serbo ha la leucemia. Un fulmine a ciel sereno, dunque, per l'ex giocatore di Stella Rossa, Sampdoria, Lazio ed Inter ed allenatore affermato con esperienze, tra le altre, anche alla guida di Milan e Torino. La conferenza stampa A Castelbebole, ...

Bologna - Mihajlovic conferenza in lacrime : “Ho scoperto di avere la leucemia - non vedo l’ora di iniziare la battaglia e di vincerla” : Sinisa Mihajlovic in conferenza parla della malattia Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa del suo problema di salute: “Avevo chiesto riservatezza, mi dispiace che qualcuno abbia pubblicato la notizia per vendere 100-200 copie. Ho voluto fare questa conferenza stampa per spiegare come stanno le cose. Ho scoperto di avere la leucemia. Quando mi è arrivata la notizia ero in camera ed ho pianto tutta la ...

