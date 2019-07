Che beffa per il Manchester United! All’allenamento spunta un aereo con sfottò VIDEO

Copa America - oltre il danno anChe la beffa per Messi : brutta sorpresa per l’attaccante argentino : La Pulce ha scoperto di non essere stato inserito nella top-11 della Copa America, nonostante sia arrivato terzo con la sua Argentina brutta sorpresa per Lionel Messi dopo una Copa America complicata, terminata con un cartellino rosso sventolatogli sotto il naso per una rissa con Medel. AFP/LaPresse L’argentino, che ha chiuso comunque al terzo posto la competizione con la sua Seleccion, è stato escluso dalla top-11 scelta dalla ...

Kevin Durant ai Nets - il retroscena Che sa di beffa : Curry vola da Shanghai a New York per convincerlo - ma ha già firmato : Stephen Curry è volato da Shanghai a New York per provare a convincere Kevin Durant a rinnovare con gli Warriors: Durante il volo l’amara notizia del trasferimento di KD ai Nets Mettiamola così: Stephen Curry ci ha provato. Come leader dei Golden State Warriors, come compagno e come amico, il playmaker della franchigia vice-campione NBA ha provato a convincere Kevin Durant a rinnovare con Golden State. Secondo l’insider di The ...

Frecciarossa Napoli- Milano in ritardo di 15 minuti : l’annuncio beffa Che lascia in stazione 16 passeggeri : Chi frequenta spesso le stazioni conosce molto bene la voce familiare che annuncia ritardi e annullamenti dei treni, attraverso l’altoparlante. Così, domenica 30 giugno alla stazione Napoli Centrale, quando 16 passeggeri hanno sentito un annuncio di un ritardo di 15 minuti sul Frecciarossa in partenza per Milano, hanno pensato si trattasse della “solita storia” e sono rimasti lì, sotto il solleone, ad aspettare. Peccato che, ...

Formula 1 – Che beffa per Leclerc : “Verstappen penalizzato” - ma il documento è un fake [FOTO] : Che beffa per la Ferrari: la notizia della penalizzazione di Verstappen fa il giro del web, ma si tratta di un clamoroso fake Caos al Red Bull Ring: la Ferrari festeggia per la prima vittoria stagionale con Charles Leclerc dopo aver visionato un comunicato della FIA che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. “Verstappen penalizzato di 5 secondi per aver violato l’articolo 38.3 del regolamento della FIA“, si legge ...

MotoGp – Che beffa per Lorenzo - la rivelazione di Petrucci è sorprendente : Le affermazioni di Petrucci arrivano come una doccia gelata su Jorge Lorenzo: l’importante rivelazione del ternano della Ducati Manca sempre meno alle qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp: i piloti sono in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, sul circuito di Assen, per mettere a punto il set up perfetto per lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. Intanto, però, sorprendono le parole di Danilo ...

Palozzi : Raggi non capisce Che a volte è meglio tacere - danno oltre la beffa per Roma : Roma – “Virginia Raggi non smette mai di stupire, non comprendendo purtroppo che in politica, come nella vita, esistono momenti in cui e’ giusto parlare e altri, in cui e’ sacrosanto il silenzio. L’esempio lampante e’ il contraddittorio tweet del sindaco di Roma, col quale si complimenta con i colleghi di Cortina e Milano per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026”. Cosi’, in una nota, ...

Moto2 - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica qualifiChe. Augusto Fernandez beffa Luthi e Lowes di un soffio - 5° Di Giannantonio - 7° Baldassarri : Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 per la classe Moto2 si sono concluse con la sorprendente prima pole position in carriera di Augusto Fernandez, autore del miglior tempo della sessione in 1’44″170 con la Kalex del Team Flexbox. Il padrone di casa iberico ha sfruttato al meglio la scia del compagno di squadra Baldassarri per mettere assieme un giro estremamente competitivo in cui ha fatto la differenza specialmente ...

Reddito di cittadinanza - la "beffa" per i precari Che formeranno i navigator : L'incontro al ministero del Lavoro tra governo, sindacati e Anpal Servizi non ha risolto la vertenza. Gli operatori Anpal...

Moto2 - Risultato QualifiChe GP Italia 2019 : Marcel Schrotter beffa Luthi e Marquez in extremis - Bulega 4° - Baldassarri solo 15° : Era additato come uno dei grandi favoriti per le Qualifiche odierne, e così è stato. Marcel Schrotter (Kales Dynavolt), infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto2, la terza della sua carriera, la seconda di questa annata. Sul circuito del Mugello il tedesco ha piazzato il nuovo record proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:51.129, precedendo per appena 40 millesimi il suo compagno di ...

Giro d’Italia 2019 : il giorno di gloria di Damiano Cima. La piccola Nippo Fantini Che beffa i giganti : Si attendeva una giornata interlocutoria con uno scontato arrivo in volata nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019, ma la strada ha ribaltato ancora una volta il pronostico regalando uno dei finali più appassionanti vissuti nell’arco di queste tre settimane. La stanchezza e le poche energie rimaste nelle gambe dei corridori, insieme all’ennesimo errore di valutazione del gruppo principale, hanno premiato il coraggio ...

Crac Mercatone Uno - beffa per i clienti Che hanno pagato : niente merce : Oltre ai dipendenti, ad essere rimasti beffati dal fallimento di Mercatone Uno ci son anche centinaia di fornitori e addirittura migliaia di clienti che hanno versato acconti per merce che non hanno mai ricevuto. Addirittura chi ha acceso la finanziaria rischia ora di dover continuare a pagare per un bene che potrebbero non vedere mai. È quanto emerge dalla complicata situazione del Crac della Shernon Holding, il gruppo subentrato nelle ...