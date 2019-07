LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 10 luglio ORO Folorunso nell’atletica! Nella

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE21.28 BASKET – L’Australia prova ad allungare e si porta sul 56-47 a due minuti dalla fine del terzo quarto sugli Stati Unitifinale femminile. 21.25 VOLLEY – Italia in finale!! Le azzurre demoliscono l’Ungheria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16, 25-16 e si qualificano per l’atto conclusivo di venerdì in cui affronteranno la Russia. 21.21 ATLETICA – Ottima prova per Maria Chiara Cascavilla! L’azzurra vola in finale dopo aver chiuso in seconda piazza la sua batteria in 17:06.20 appena alle spalle dell’indiana Godbole (17:05.24). 21.17 ATLETICA – In corso di svolgimento la prima delle due batterie in programma per i 5000 metri femminili, con l’azzurra Maria Chiara Cascavilla in piena lotta per la qualificazione alla finale. 21.14 ...

