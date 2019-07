GTA V | un politico pakistano ha scambiato un filmato di gioco per un avvenimento vero

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) Quello che stiamo per raccontarvi ha un non so che di surreale, soprattutto perché la gaffe è stata fatta da un funzionarioche dovrebbe quantomeno discernere la realtà dalla fantasia.Come riporta The Next Web, il segretario generale del Pakistan, Khurram Nawaz Gandapur, ha postato un tweet in cui viene mostrato un aereo che cerca in tutti i modi di non colpire un tir pieno di liquido infiammabile. Gandapur nel suo tweet ringrazia il pilota, che ha avuto i nervi saldi per evitare che tutto quanto si trasformasse in tragedia.Peccato però per una cosa: ilnon è reale, ma proviene nientemeno che da Grand Theft Auto V (qui potete visionare il video). Ilalla fine si è reso conto di aver preso un abbaglio ed ha cancellato subito il post, ma si sa, il web è pieno di predatori che non aspettano altro che qualcuno faccia un errore ed infatti dopo poco tempo ...

