Campionati Europei Pista Juniores e Under23 | la lista dei convocati azzurri

Non solo Olimpiadi - la Val di Fiemme ospiterà i Campionati Europei OCR 2020 [FOTO e DETTAGLI] : Adesso è ufficiale: si terrà in Italia la V edizione degli OCR European Championships e sarà la Val di Fiemme in Trentino lo splendido scenario della massima competizione continentale di corse a ostacoli. Dall’11 al 14 giugno 2020 atleti da tutta Europa si incontreranno nel suggestivo territorio dolomitico dall’indiscussa vocazione sportiva, che sarà anche sede delle discipline nordiche alle Olimpiadi Invernali 2026, per sfidarsi alla conquista ...

Campionati Europei di corsa in montagna - sedici gli azzurri convocati per la rassegna svizzera : Tra i selezionati ci sono Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche) e Martin Dematteis (Corrintime), rispettivamente argento e bronzo individuale nell’edizione dello scorso anno a Skopje Su indicazione del responsabile tecnico della corsa in montagna, trail e ultradistanze Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati i 16 convocati per i Campionati Europei di corsa in montagna in ...

Calcio - Europei Under21 2019 : tutti i giocatori di Serie A convocati. Diversi calciatori militano nei Campionati inferiori italiani : Ormai ci siamo, manca davvero poco: dal 16 al 30 giugno si svolgeranno gli Europei Under 21 di Calcio, ospitati da Italia e San Marino. Dodici le formazioni impegnate, che si giocheranno anche la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020: la prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre, passeranno alle semifinali la prima di ogni girone più la miglior seconda. Di seguito tutti i convocati delle 12 ...

Sitting Volley - prosegue la marcia di avvicinamento ai Campionati Europei : ufficializzato il calendario delle azzurre : E’ stato ufficializzato nella giornata di oggi il calendario della fase a gironi degli azzurri, che esordiranno contro l’Ucraina il 15 luglio prosegue la marcia di avvicinamento ai prossimi Campionati Europei di Sitting Volley, in programma a Budapest (Ungheria) dal 15 al 20 luglio 2019 e che daranno l’occasione di staccare il pass per le Paralimpiadi di “Tokyo 2020”. E’ stato ufficializzato il calendario della fase a gironi e ...

Campionati Europei Ciclismo 2020 – Percorsi ‘morbidi’ a Trento : il perchè di una scelta strategica : Dal 9 al 13 settembre 2020 Trento ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo: scelta particolare fatta su Percorsi più ‘morbidi’ per favorire i ciclisti più in difficoltà fra Olimpiadi e Mondiali Dal 9 al 13 settembre 2020, il Ciclismo di livello tornerà a percorrere le strate italiane, non solo in occasione del Giro d’Italia. Trento infatti ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo, con una particolare scelta strategica. ...

Soglia Scudetto 2019 in calo nei top 5 Campionati europei : Qual è la percentuale di punti necessari per vincere il titolo nei cinque principali campionati europei? Il CIES Football Observatory ha provato a rispondere a questa domanda calcolando i punti necessari per la conquista del titolo nei top 5 campionati europei. L’analisi rivela un progressivo aumento della percentuale di punti ottenuti dalle squadre vincitrici, una […] L'articolo Soglia Scudetto 2019 in calo nei top 5 campionati ...