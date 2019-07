F1 | Fernando Alonso aspetta la chiamata dalla Formula Uno e congela la Dakar 2020

Formula 1 - la McLaren svela il futuro di Fernando Alonso : il team principal Seidl esce allo scoperto : Il team principal della McLaren ha sottolineato come Fernando Alonso quest’anno non gareggerà in Formula 1 Messo in tasca il titolo del WEC e archiviata la 500 Miglia di Indianapolis, Fernando Alonso adesso è libero da qualsiasi impegno se non quello di ambasciatore per la McLaren. AFP/LaPresse Nelle scorse settimane si è vociferato di un suo ritorno sulla monoposto del team di Woking per sostituire uno tra Norris e Sainz, ma il team ...

Fernando Alonso si aggiudica la 24 ore di Le Mans : l’abbraccio con la sua Linda Morselli è dolcissimo [VIDEO] : Linda Morselli dolcissima sui social dopo la vittoria di Fernando Alonso alla 24 ore di Le Mans: la dedica della bella modella italiana Domenica è stata una grande festa per Fernando Alonso: il pilota spagnolo si è confermato campione della 24 ore di Le Mans, regalandosi una gioia pazzesca dopo la delusione della mancata qualifica alla 500 Miglia di Indianapolis di qualche settimana fa. Una vittoria da condividere e dedicare a tutti i suoi ...

24 Ore Le Mans 2019 - Fernando Alonso : “Non meritavo la vittoria - un ottovolante di emozioni. Ho perso in F1 per la sfortuna ma oggi…” : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019 insieme a Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha festeggiato al volante della Toyota #8 al termine di una gara davvero pazzesca: il successo sembrava nelle mani della Toyota #7 di Lopez, Kobayashi e Conway che a un’ora dal termine conduceva con oltre due minuti di vantaggio ma un problema meccanico ha cambiato le carte in tavola e ha permesso ...

24 Ore Le Mans 2019 - quanti soldi ha guadagnato Fernando Alonso vincendo la Classica? Montepremi molto basso : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019, il pilota spagnolo è riuscito a imporsi al Circuit de la Sarthe al termine di una giornata davvero ricca di brividi ed emozioni: il due volte Campione del Mondo di F1 temeva di non riuscire a replicare il successo dell’anno scorso e invece, grazie a un problema sull’altra Toyota che guidava la gara fino a un’ora dal termine, ha operato il sorpasso decisivo nel finale e ha ...

VIDEO 24 Ore Le Mans : highlights e sintesi. Fernando Alonso in trionfo - sorpasso decisivo nel finale : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019 al volante della Toyota insieme a Sebastien Buemi e Kazuki Najakima, l’asturiano si è imposto nella grande Classica delle corse endurance per la seconda volta consecutiva e ha anche conquistato il Mondiale WEC. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha festeggiato al Circuit de La Sarthe approfittando di un problema elettrico riscontrato dall’altra Toyota nell’ultima ...

Fernando Alonso vince la 24 Ore di Le Mans : lo spagnolo è campione del mondo WEC! : Fernando Alonso bissa la vittoria dello scorso anno aggiudicandosi la 24 Ore di Le Mans: il pilota spagnolo è campione del mondo WEC Fernando Alonso concede il bis! Dopo il successo ottenuto nella passata stagione, il pilota spagnolo si ripete e trionfa nella 24 Ore di Le Mans. L’ex ferrarista, oggi al volante della Toyota TS050 Hybrid numero 8, insieme a Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, ha vinto la prestigiosa gara di durata, ...

24 Ore Le Mans 2019 : Fernando Alonso trionfa con Nakajima e Buemi! Decisivo il problema elettrico sull’altra Toyota : Ci si attendeva un dominio incontrastato della Toyota ed effettivamente la casa nipponica ha confermato le aspettative della vigilia aggiudicandosi la 24 Ore di Le Mans 2019 con un margine abissale nei confronti dei team rivali della classe LMP1. Le due Toyota TS050-Hybrid hanno dominato in lungo e in largo la corsa fin dalle prime battute ed il loro duello per il successo finale ha caratterizzato l’intera durata della gara più storica ed ...

24 Ore Le Mans : aggiornamento 16 ore. Prosegue il confronto tra le Toyota nella LMP1 - Fernando Alonso 2° perde terreno nella notte : Toyota ed ancora Toyota. L’edizione 2019 della 24 Ore di Le Mans continua ad essere caratterizzato dal marchio nipponico e la sfida interna tra i due team della scuderia del Sol Levante tiene banco. Quando siamo prossimi alle 16esima ora di corsa e il sole comincia a farsi largo sul Circuit de la Sarthe, la TS050 Hybrid #7 dell’equipaggio formato dal britannico Mike Conway, dal giapponese Kamui Kobayashi e dall’argentino José ...

24 Ore Le Mans 2019 : aggiornamento 4 ore. Dominio Toyota - Kobayashi ha 1 minuto su Fernando Alonso! : Annunciato Dominio delle Toyota alla 24 Ore di Le Mans, la scuderia giapponese è la grande favorita per la vittoria al Circuit de La Sarthe e dopo quattro ore di gara sta letteralmente giganteggiando. Al momento si trova al comando la vettura numero 7, guidata attualmente da Kamui Kobayashi: il giapponese ha preso il posto di Mike Conway dopo 150 minuti e ha impresso un ritmo forsennato, insostenibile per gli avversari. Fernando Alonso non ...

LIVE 24 Ore Le Mans 2019 in DIRETTA : Fernando Alonso sogna la vittoria-bis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della 24 Ore di Le Mans 2019 – Le qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2019 – La presentazione della 24 Ore di Le Mans 2019 – I favoriti della 24 Ore di Le Mans 2019 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Le Mans 2019. Oggi, sul mitico Circuit de La Sarthe andrà in scena la gara delle gare dell’endurance nel Motorsport. Dalle ore 15.00 si ...

24 Ore Le Mans 2019 : tutto è pronto per la gara più dura del mondo - Fernando Alonso cerca il bis : Manca davvero poco, appena un giorno, e scatterà la 87esima edizione della 24 Ore di Le Mans. L’edizione 2019 della più celebre corsa endurance del panorama del motorsport si annuncia, come sempre, un evento imperdibile che raccoglierà centinaia di migliaia di spettatori sul circuito della Sarthe, e una gara massacrante per piloti e mezzi che saranno portati all’estremo. La 24 Ore di Le Mans non ammette errori, né in pista, né ai ...

24 Ore Le Mans 2019 : la pole position è del team di Kamui Kobayashi - secondo Fernando Alonso : Come ampiamente preventivabile si apre all’insegna del team Toyota Gazoo Racing la 87esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Sul circuito della Sarthe, infatti, le due vetture ufficiali della scuderia che un anno fa ha monopolizzato la scena nella gara endurance più importante del mondo, hanno conquistato un importante uno-due nel corso delle qualifiche disputate nella serata di ieri (per il terzo anno consecutivo). Davanti a tutti sabato ...

Fernando Alonso : “So cosa farò nel 2020 ma non lo dico. La Dakar? Possibile. Testa alla 24 Ore di Le Mans” : Fernando Alonso si sta preparando per correre la 24 Ore di Le Mans che andrà in scena nel weekend, lo spagnolo cercherà di replicare il successo dello scorso anno e di conquistare la seconda vittoria nella grande Classica delle corse di durate. Il due volte Campione del Mondo di F1, reduce dalla mancata qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis, vuole essere assoluto protagonista al volante della Toyota come ha ribadito a France TV: ...

24 Ore Le Mans 2019 : la startlist - le squadre ed i piloti partecipanti. Fari puntati sulla Toyota e su Fernando Alonso : La gara delle gare dell’endurance dei motori è prossima ad iniziare. Il 15 giugno prenderà il via la celebre 24 Ore di Le Mans, round finale della Super Stagione del WEC. Contrariamente alla tradizione saranno 62 e non 60 gli equipaggi al via, divisi nelle canoniche quattro categorie: LMP1 (8 squadre iscritte), LMP2 (20 squadre iscritte, la più numerosa), la classe GTE Pro (17 squadre presenti) e la classe GTE Am (17 squadre presenti). ...