Calciomercato Milan | aperture per Torreira | tutti i possibili scenari e quel “Mi piace”

(Di mercoledì 26 giugno 2019)– Giampaolo ha richiesto un suo pupillo per il centrocampo del: Lucas. La trattativa resta difficile, ma si aprono spiragli interessanti per i rossoneri. Come riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport“, il principale ostacolo è il prezzo: l’Arsenal ha speso 30 milioni per strappare l’uruguayano alla Sampdoria e non lo lascerà partire per meno di questa cifra. A gennaio i Gunners avevano fatto dei sondaggi per Franck Kessié, che sembra non rientrare nei piani del nuovo tecnico. L’ivoriano potrebbe essere una pedina di scambio gradita a Londra, ma non è l’unico. Il, infatti, sta cercando di inserire nella trattativa Ricardo Rodríguez. Il terzino sinistro, valutato 15 milioni, potrebbe essere l’elemento ideale per Emery nel suo 3-5-2. Ilandrebbe a sostituire lo svizzero ...

