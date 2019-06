Bethesda ha sempre creduto in Fallout 76 e non ha mai pensato di abbandonarlo

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Dall'uscita di76 sono emerse molte voci circa la possibilità chepotesse renderlo un gioco gratuito o semplicemente chiuderlo per passare al prossimo progetto (Starfield e The Elder Scrolls VI).Questo non è mai successo e non succederà ora che lo studio sembra aver messo il gioco sulla buona strada per essere un buon titolo di sopravvivenza con una storia avvincente / esperienza PvE in arrivo con l'aggiornamento Wastelands e persino una battle royale chiamata Nuclear Winter."Ci abbiamo. Il fatto che non è andato come ci aspettavamo e ha avuto problemi che forse avremmo dovuto prevedere e che avremmo dovuto pianificare non significa che non credevamo in ciò che il gioco era e potrebbe diventare", ha dichiarato a GamesIndustry il VP of marketing di, Pete Hines.Leggi altro...