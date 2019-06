Mediaset Infinity | ecco le novità in arrivo a luglio

nerdgate

(Di martedì 18 giugno 2019), il famoso servizio streaming in abbonamento, come ogni mese aggiorna il suo catalogo con film e serie tv molto interessanti. Partiamo con il cinema, per la categoria “Premiere” dal 5 all’11, arriva Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, l’atteso secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter. Pochi mesi dopo la sua cattura, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, con l’obiettivo di governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander (Eddie Redmayne), che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che lo attendono. J.K. Rowling e il suo Wizarding World tornano a stupirci con nuove fantastiche avventure a base di magia. Poi sarà il ...

MafaldaraS : @manulele81 Oramai credo sia più di un mese (da quando hanno unificato gli account mediaset play+ infinity) che dop… - valelli92 : @valentina_fin @NetflixIT Ecco, me lo chiedo da anni ma non succederà mai secondo me essendo di Mediaset... Al mass… - Tecno__Android : Infinity premia gli utenti: Film e Serie TV si rinnovano con tante novità - Infinity rinnova il catalogo includendo… -