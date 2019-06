Basket 3×3 | Mondiali 2019 | nel torneo maschile doppia vittoria per Mongolia e Polonia

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile iniziano bene Cina - Ungheria - Spagna e Romania. Domani l’Italia : Comincia l’avventura del torneo femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese si sono disputati i primi 10 incontri della fase a gironi. Nel gruppo C, il primo a scendere in campo, calano immediatamente le quotazioni della Mongolia, battuta prima dall’Iran fallendo il tiro della vittoria e poi, sonoramente, dalla Romania. Quest’ultima fa suo anche il match contro la ...

Basket 3×3 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Italia : uomini in difficoltà - le donne ci credono! : Con l’avvicinamento dei Mondiali di Basket 3×3, di scena questa settimana ad Amsterdam, è il momento di ricordare ulteriormente come dalle terre olandesi si può arrivare fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nelle quali la disciplina farà il proprio debutto a cinque cerchi. Il sistema di ingresso in terra nipponica è identico per uomini e donne. Bisogna innanzitutto chiarire un punto importante: dalla World Cup (il nome ufficiale dei ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia difende il titolo femminile - la Serbia vuole riconfermare la supremazia tra gli uomini : Partono domani i Mondiali di Basket 3×3 ad Amsterdam, capitale olandese. A detenere il titolo sono la Serbia al maschile e l’Italia al femminile, dopo le rispettive vittorie in quel di Manila nel 2018, con il pubblico filippino che andò pazzo per le giocate di Dusan Bulut da una parte e di Rae Lin D’Alie dall’altra. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci riserverà quest’edizione della World Cup, partendo dal settore ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : le azzurre chiudono al secondo posto a Torino nell’ultimo appuntamento prima del Mondiale : Si conclude con un bilancio complessivamente positivo e con un buon secondo posto l’avventura del quartetto italiano alla FIBA 3×3 Women’s Series 2019 andata in scena a Torino, nella suggestiva cornice allestita per l’occasione in Piazza San Carlo. L’appuntamento, riservato alle squadre nazionali femminili, ha visto scendere in campo la formazione italiana campione del mondo in carica formata da Giulia Ciavarella, ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per le Qualificazioni. Conferme al femminile - novità al maschile : Sono state diramate le convocazioni della nazionale maschile e femminile per le Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup 2019, che sono praticamente gli Europei di Basket 3×3. Le partite sono in programma a Riga in Lettonia dal 27 giugno all’1 luglio 2019. Tra le donne c’è il solito quartetto che ha saputo conquistare uno storico oro ai Mondiali, mentre rivoluzionata la squadra maschile con la presenza anche di alcuni giocatori di ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : il torneo sbarca a Torino - le convocate dell’Italia. Presente il quartetto Campione del Mondo : Le Women’s Series di Basket 3×3 sbarcano in Italia, l’appuntamento è per il 14-15 giugno in Piazza San Carlo a Torino: prima volta assoluta per la competizione FIBA che non era mai andata in scena nel nostro Paese, si tratta di un torneo in preparazione alla World Cup (18-23 giugno ad Amsterdam). Ovviamente sarà Presente l’Italia che cercherà il risultato di lusso di fronte al proprio pubblico, le Campionesse del Mondo ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : gli Stati Uniti si prendono tutto. Italia maschile fuori ai quarti : Si concludono con un doppio successo degli Stati Uniti, tanto al maschile quanto al femminile, i Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator) in Mongolia. Le due squadre americane conquistano il trionfo iridato battendo, tra gli uomini, la Turchia per 16-12 e, tra le donne, la Nuova Zelanda per 19-13. L’Italia ha concluso, nel torneo maschile, ai quarti di finale la propria esperienza, finendo superata proprio dai ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Azzurri presenti con entrambe le rappresentative : Ci sarà anche il Basket nella sua versione 3×3 agli European Games 2019, che si terranno a Minsk, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. L’Italia partecipa al torneo sia con la rappresentativa maschile che con quella femminile. Questo l’elenco di coloro che vestiranno la maglia azzurra (che appare sul sito degli European Games, ma che dev’essere ancora ufficializzato dalla FIP): UOMINI Anthony Raffa (1989) Yancarlos ...