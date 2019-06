WhatsApp | attenti alla nuova truffa che prende di mira clienti Vodafone

laragnatelanews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Le app di messaggistica istantanea sono lo strumento preferito per comunicare da milioni di persone. Completamente gratuiti e facili da usare grazie ad un’interfaccia intuitiva sono usati ogni giorno per scambiare miliardi di messaggi e condividere foto e video. L’enorme popolarità di queste piattaforme, tuttavia, attira l’attenzione di malintenzionati che cercano di sfruttare la diffusione di queste piattaforme per trarre in inganno gli utenti ottenendo dati sensibili. E’ quanto è stato segnalato da alcuni utenti della popolare app di messaggistica di proprietà di Facebook. Sta girando attraversoun messaggio chedi, proponendo promozioni e tariffe vantaggiose. E’ importante non fidarsi di questo messaggio perché si tratta di unache tenta di entrare in possesso delle informazioni personali degli ...

