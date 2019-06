Totti | ' De Rossi? Hanno voluto togliere i romani dalla Roma ' Ho cercato di'

Calcio - Francesco Totti : “Mi dimetto - non ho avuto possibilità di esprimermi. Ho cercato Conte - mi fido di De Rossi” : Una conferenza stampa lunghissima, nel Salone d’onore del Coni: Francesco Totti ha raccontato tutta la verità, dicendo addio alla Roma, dando le sue dimissioni da dirigente del club giallorosso. I passi salienti: “Mi dimetto dal mio ruolo nella Roma. Viste le condizioni credo sia stato doveroso e giusto prendere questa decisione, non ho mai avuto la possibilità di operare in modo effettivo sull’area tecnica. Credo sia la ...

Totti a De Rossi : “Hanno giocato sporco”. Nella ricostruzione di Repubblica non tutto torna : Sul polverone sollevato dall’inchiesta di Repubblica Francesco Totti ha preferito non intervenire tramite i giornali ma, racconta la Gazzetta dello Sport, ieri ha sentito al telefono Daniele De Rossi. ““Hanno giocato sporco”, ha detto Francesco a Daniele – che nega tutto –, sapendo che alcune «verità» si colorano a seconda del contesto in cui vengono raccontate”. Due sono le cose su cui concordano entrambi gli ex capitani della Roma. ...

'De Rossi contro Totti' - la teoria del complotto su Repubblica fa infuriare DDR : "Daniele De Rossi voleva mandare via Totti dalla Roma", è questa la tesi esposta dai giornalisti di Repubblica Carlo Bonini e Marco Mensurati, che da questa mattina sta alimentando infuocate discussioni online. La trama della vicenda sembra quella di un film: secondo quanto riportato sulle pagine del noto quotidiano sarebbe iniziato tutto la scorsa estate, quando un gruppo di senatori dello spogliatoio giallorosso, capitanato da De Rossi ma ...

Totti - il retroscena : “Congiura di De Rossi e altri senatori della Roma contro di lui” : Si erano salutati con un lungo abbraccio e con quella frase, “non volevo“, carpita dalle telecamere. Francesco Totti e Daniele De Rossi, i due simboli della storia moderna della Roma, ora entrambi lontani dal campo e dalla fascia da capitano. Chi non voleva fare cosa? Se lo sono chiesti in tanti dopo quel video. Il quotidiano La Repubblica dà la sua versione dei fatti, partendo da una mail, datata 16 dicembre 2018, scritta dal ...