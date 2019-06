“Fatto fuori” Tiberio Timperi sfoga la sua amarezza La ‘Vita in Diretta’ passa a lei

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 giugno 2019)pronto a mollare. L’indiscrezione è uscita nelle ultime ore direttamente dal profilo Instagram del presentatore.ha infatti pubblicato la foto di un bigliettino che lascia davvero poco spazio all’immaginazione “Per fare veramente TV devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”. Scrive. E sotto i commenti dei fan non si sono fatti attendere: “Quando si è troppo veri, leali e sinceri, si prova disagio col resto del mondo, che sicuramente non è come noi! Siamo pochi…ma i migliori!”. Scrive un’utente. “Mi dispiace , grazie x la compagnia e della grande professionalità che ti distinguere!” scrive un’altra. La voce di un possibile addio diera nell’aria da mesi. Con lui potrebbe mollare anche Francesca Fialdini con la quale, all’inizio, i ...

Alessan97387261 : @FrancescoRoma78 @AnTroll94 Bravo è vero...giocatore che il Bayern ha fatto fuori...potrei sbagliarmi però mi pare… - agatamicia : @unicorniemo @KaosCalvo @senantoniorazzi con la testa di uno tra i milioni (ma che dico milioni! miliardi!) di 'dissidenti' fatto fuori? - hoodiesal7va : @enricos0101 Situazioni molto simili: proprietario ritardato, dirigente che è andato avanti a caso e convinzione ch… -