Ciclismo | Cobo squalificato | la Vuelta 2011 è di Froome

Ciclismo - Jose Cobo squalificato per doping : Froome in 24 ore ha perso un Tour de France e vinto una Vuelta di Spagna [DETTAGLI] : Che regalo per Froome: il britannico sorride dal lettino d’ospedale per la vittoria della Vuelta di Spagna 2011, assegnatagli a causa della squalifica per doping del vincitore Juan Josè Cobo Acebo Nonostante sia in terapia intensiva per le prossime 48 ore dopo l’intervento a cui è stato sottoposto ieri a seguito della terribile caduta durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato, Froome può sorridere per un ...