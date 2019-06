VIDEO Richard Carapaz torna in Ecuador | accoglienza da Eroe per il vincitore del Giro

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019)to indopo aver vinto ild’Italia 2019 e ha ricevuto un’regale, unrientrato in Patria con tutti gli onori del caso. L’alfiere della Movistar, reduce dall’impresa compiuta sulle nostre strade, è atterrato a Quito e quando è sceso dall’aereo è stato accolto da migliaia di tifosi vestiti di rosa. Il 26enne è poi salito su un pullman scoperto insieme alla moglie Tania e ai due figli: si è diretto verso il centro della città tra due ali di folla, tra le mani ha sempre avuto il Trofeo Senza Fine. Il grido che si solleva era unanime: “Pedala, pedala, Richie pedala“. Il ciclista era incredulo ed emozionato, oggi sarà anche ricevuto dal Presidente della Repubblica Lenin Moreno e domani è atteso a Tulcan, la capitale della provincia del Carchi dove è nato e cresciuto. Di seguito ile le FOTO ...

giroditalia : Verona, the city of Love. The perfect frame for @RichardCarapazM masterpiece: Richard and #Giro! | Verona, la città… - Eurosport_IT : Dopo tre settimane di fatica, le emozioni esplodono: Richard Carapaz in lacrime nell'arena di Verona ????????… - Eurosport_IT : Il podio del Giro d'Italia 2019 ?????? ?? Richard Carapaz ?? Vincenzo Nibali ?? Primoz Roglic #EurosportCICLISMO |… -