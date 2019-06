F1 | GP Canada 2019 | la Ferrari presenta ricorso contro la penalità di 5″ comminata a

Toto Wolff F1 - GP Canada 2019 : “C’è una regola - va rispettata. Vettel o Hamilton - chi ha ragione?” : Continua a fare discutere la penalità inflitta a Sebastian Vettel in occasione del GP Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il tedesco, quando era al comando della gara, ha commesso un errore di guida ed è uscito di pista: una volta rientrato sull’asfalto ha stretto Lewis Hamilton al muro con una manovra molto dubbia, i cinque secondi di penalità inflitti al pilota della Ferrari sono molto discutibili. Toto Wolff, team principal ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Canada 2019 : Hamilton si impone a tavolino - Vettel penalizzato : La domenica del GP del Canada si è conclusa con la vittoria tra le polemiche di Lewis Hamilton, capace di sfruttare una penalità di cinque secondi addossata a Sebastian Vettel per essere rientrato in maniera giudicata non sicura dopo un traverso che lo aveva portato sull’erba; sul podio anche Charles Leclerc che per poco non beffa il compagno. La corsa ha visto una Ferrari, molto competitiva con le gomme medie, sfruttare al massimo il gran ...

VIDEO Antonio Giovinazzi - GP Canada 2019 : il testacoda del pilota pugliese : Dopo un fine settimana del GP del Canada quasi perfetto, che sembrava portare Antonio Giovinazzi verso il suo primo punto nel Mondiale di Formula Uno 2019, è arrivato un altro errore. Il pilota pugliese chiude al 13esimo posto (ma comunque davanti al suo compagno di team Kimi Raikkonen) per colpa di un testa-coda abbastanza clamoroso all’imbocco di curva 1. L’Alfa Romeo dell’italiano è partita con il posteriore e ha concluso la ...

Mattia Binotto F1 - GP Canada 2019 : “Vettel è il vincitore morale. Commissari duri con Ferrari? Dipende” : La Ferrari conclude il GP del Canada 2019 con il secondo posto di Sebastian Vettel e la terza piazza di Charles Leclerc. Il tedesco si trovava in testa alla gara quando però ha commesso un errore, ha stretto Lewis Hamilton al muro ed è stato così penalizzato di 5 secondi: la vittoria è sfumata per l’alfiere della Rossa e il successo è andato al britannico della Mercedes. Non mancano le polemiche per la discussa decisione della commissione ...

F1 - GP Canada 2019 : Sebastian Vettel perde anche 2 punti nella patente dopo i 5? in gara nel duello contro Hamilton : Una domenica sicuramente amara per la Ferrari e per Sebastian Vettel. Il secondo posto nel GP del Canada 2019 del tedesco, settima prova del Mondiale di Formula Uno, frutto di una penalità di 5″ nel confronto in curva-4 con il britannico Lewis Hamilton (vincitore della gara) fa discutere. Il teutonico, infatti, andando lungo sull’erba, ha perso aderenza e tornando in pista ha chiuso la porta a Lewis, in un duello serrato, come ce ne ...

Charles Leclerc F1 - GP Canada 2019 : “Sono abbastanza soddisfatto - ma devo migliorare in qualifica” : Charles Leclerc sale nuovamente sul podio, ma il terzo posto nel Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno non regala un sorriso particolarmente convinto al ferrarista. Nella testa del giovane monegasco rimane ancora il piccolo errore commesso ieri nel corso delle qualifiche che gli è costato la prima fila, e lo ha confermato anche nel corso delle interviste di rito post-gara sotto il podio. “Sono abbastanza contento di questo podio, ma ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince - Vettel penalizzato e secondo : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha beneficiato della penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che lo ha ostacolato dopo aver sbagliato una curva. Il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo in prima posizione ma ha concluso in seconda piazza alle spalle del britannico, terza l’altra Rossa di Charles Leclerc che ha preceduto Valtteri Bottas. Di seguito ...

F1 - GP Canada 2019 : Sebastian Vettel penalizzato di 5 secondi - ha ostacolato Hamilton! Addio sogni di vittoria : Sebastian Vettel è finito sotto investigazione nel corso del GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara con circa un secondo di vantaggio su Lewis Hamilton quando ha commesso un errore di guida, ha sbagliato ad affrontare una curva ed è finito nel prato, è rientrato direttamente in pista senza guardarsi alle spalle e ha stretto il britannico al muro. Una manovra che ha permesso al ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Canada 2019 : risultato e classifica gara. : A Montreal è andato in scena il GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. La gara è stata vibrante e molto accesa con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che si sono dati battaglia per la vittoria mentre Charles Leclerc e Valtteri Bottas hanno concluso alle loro spalle con un distacco abbastanza elevato. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP Canada F1 2019 con il risultato e la classifica della gara. Ordine D’ARRIVO ...

Canada 2019 : la griglia di partenza ufficiale : Ci siamo! Tra poco prenderà il via il settimo round del Mondiale di F1 2019, il GP del Canada, che vede in prima fila la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, seguiti da Charles Leclerc e dalla Renault di Daniel Ricciardo. Per quanto riguarda le penalità, tre posti in meno per […] L'articolo Canada 2019: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

F1 - GP Canada 2019 : problema idraulico sulla Mercedes di Hamilton. Il britannico sarà al via senza penalità : Un piccolo brivido in casa Mercedes a pochissimo dal via del GP del Canada 2019, settimo round del Mondiale di F1. sulla vettura del britannico Lewis Hamilton è stata riscontrata una perdita idraulica. Un problema che, comunque, i tecnici del team di Brackley hanno subito individuato ed ora sono a lavoro per effettuare le riparazioni. Pertanto, la partecipazione di Lewis a questa corsa non è a rischio e non ci saranno penalità, tuttavia resta da ...

F1 - GP Canada 2019 : come vedere la gara gratis e in chiaro. Programma e orari su TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA gara DEL GP DEL Canada 2019 DI F1 DALLE ORE 20.00 Oggi è il grande giorno del GP del Canada, settima prova del Mondiale di F1 2019. Sul tracciato di Montreal, dedicato alla memoria del mai dimenticato Gilles Villeneuve, la Ferrari cerca di interrompere il digiuno da vittorie che dura dal GP degli Stati Uniti del 2018. L’occasione è ghiotta, visto che Sebastian Vettel scatterà dalla pole position. Il ...

F1 - GP Canada 2019 : la nuova griglia di partenza. Carlos Sainz penalizzato - Magnussen partirà dalla pit-lane : Questa sera, alle 20.10 (italiane), avrà inizio il GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà in pole position, la prima volta stagionale per il teutonico, a precedere il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’altro alfiere di Maranello Charles Leclerc. Una prestazione maiuscola quella di Seb che ha permesso alla Rossa di riassaporare il dolce gusto della p.1 Vi sono però ...

Canada 2019 : Brembo e l’impegno degli impianti frenanti : Dal 7 al 9 giugno il Circuit Gilles-Villeneuve ospita il settimo round del Mondiale 2019 di F1. Intitolato al leggendario pilota della Ferrari, ha festeggiato nel 2017 il 50° anniversario del primo GP del Canada: le prime 10 edizioni si corsero però a Mosport Park (8) e Mont-Tremblant (2). ?La pista si trova sull’Isola di […] L'articolo Canada 2019: Brembo e l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...