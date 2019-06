Meghan Markle | dopo le assenze degli ultimi giorni torna in pubblico così | lo schiaffo a

Prima uscita pubblica per Meghan Markle dopo la nascita di Archie : Alla parata del Troopping the Colour non poteva mancare Meghan Markle che, nella sua Prima uscita pubblica dopo la maternità, lascia a casa il piccolo Archie. È un evento a cui nessuno della famiglia reale poteva mancare, neanche Meghan Markle. L’occasione che ha visto uscire in pubblico la duchessa di Sussex, spezzando anticipatamente il suo congedo per maternità, è stato il Trooping The Colour.-- Si tratta della parata ...

Meghan Markle - prima uscita pubblica della duchessa dopo la nascita di Archie : Meghan Markle è tornata! La bella duchessa era uscita di scena dopo la nascita del piccolo Archie: qualche mese ci vuole per rimettersi in sesto, ma, soprattutto, per creare un legame tra madre e figlio. Le prime settimane dopo la nascita sono fondamentali sia la mamma che per il bimbo che devono imparare a conoscersi e ad amarsi. Ma Meghan Markle è tornata in pista per un’occasione speciale, il Trooping the colour, l’evento più importante ...

Buon compleanno, Sua Maestà! Il tempo atmosferico in Gran Bretagna, si sa, è affare serio. Così ormai da un paio di secoli tutti i regnanti britannici, seppur nati in gennaio, festeggiano il secondo sabato di giugno. È il giorno del Trooping The Colour,

Meghan Markle torna in pubblico dopo la nascita di Archie : come si vestirà : Meghan Markle si mostra nuovamente in pubblico. L’occasione è il Trooping The Colour, sabato 8 giugno. È la prima volta che la Duchessa del Sussex torna a farsi vedere, dopo aver presentato al mondo suo figlio Archie, nato lo scorso 6 maggio. La presenza di Meghan ai festeggiamenti per il compleanno istituzionale della Regina Elisabetta è obbligatoria, nonostante sia in maternità. Anche Kate Middleton, dopo aver dato alla luce Louis lo ...

Meghan Markle "vuole tornare a vivere negli Usa col Royal Baby" : crolla la casa reale? : Da quando è entrata a far parte della famiglia reale, Meghan Markle è continuamente al centro dei riflettori. A far parlare fino ad ora sono state le sue stravaganti scelte e le sue trasgressioni al protocollo della corona inglese. A quanto pare però ora la Duchessa di Sussex starebbe pensando addir

Priyanka Chopra : «La triste ondata di razzismo contro Meghan Markle»

Melania Trump in rosso incanta Londra... e Donald parla di Meghan Markle : Melania Trump affascina Londra e il Principe Carlo con un abito rosso da sogno. Donald Trump e la First Lady ospitano Carlo e Camilla all’ambasciata americana per una cena di gala. Melania supera se stessa con un abito lungo a cappa, firmato Givenchy, che costa circa 6.327 euro. La scelta dello stilista forse non è casuale, dato che è tra i preferiti di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex veste il noto marchio in tutte le occasioni formali, ...

Donald Trump smorza i toni : «Meghan Markle? Sta facendo un ottimo lavoro» : Trump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato con la reginaTrump a Londra, la cena di Stato ...

Kate Middleton incanta al gala. Melania Trump sparisce e Meghan Markle le snobba : Kate Middleton compare a Buckingham Palace per la cena di Stato col Presidente Trump e la First Lady Melania sparisce. Dopo l’abito di Dolce & Gabbana, in stile Diana, Melania Trump opta per un semplice vestito da sera bianco di Dior con candidi guanti lunghi. Complici i capelli raccolti, la moglie del Tycoon sembra pronta per andare all’altare, manca solo il velo. La First Lady è visibilmente emozionata e sembra un po’ ...