Csm | l’ex presidente Anm Albamonte | “Quelle riunioni? Timore che si tentasse di

Csm - tre in corsa per la procura di Roma : Marcello Viola favorito. In commissione 4 voti per l’ex procuratore di Trapani : La corsa a tre per fare il procuratore di Roma è confermata. La novità è che adesso c’è un favorito: Marcello Viola, attualmente procuratore generale a Firenze. La commissione per gli incarichi direttivi del Csm porterà al Plenum tre nomi per coprire il posto lasciato vacante da Giuseppe Pignatone, in pensione dal 9 maggio: quello di Viola, che ha ricevuto 4 voti a favore, quello del procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, e quello del ...