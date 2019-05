Roland Garros 2019 | Nadal e Federer avanzano con qualche brivido di troppo | Muguruza alla

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) C’era attesa per la prova di Rogere Rafael, in questa sesta giornata del, contro avversari che un minimo di apprensione la potevano dare ai due fuoriclasse, rispettivamente il norvegese Casper Ruud e il belga David Goffin. Ebbene, Roger e Rafa hanno brillantemente superato i rispettivi esami anche se conpatema di: lo svizzero si è fatto trascinare al tie-break del terzo set dallo scandinavo mentre il maiorchino ha ceduto addirittura un set, sempre il terzo, al vallone, che non gliene aveva mai strappato uno nei tre preceenti incontri sulla terra. Siachehanno giocato almeno un parziale in modo divino, il fuoriclasse di Basilea il secondo, quello di Manacor il primo, manon è nuovo quest’anno a passaggi a vuoto sulla terra battuta, cosa per lui in precedenza assolutamente inusuale, e questo gli è costato il 26° set in 15 ...

