De Magistris | “Sarri alla Juve? Ne risentirei perché il comandante è il comandante”

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il sindaco di Napoli Luigi Deha risposto ad alcune domande sul calcio a Rado Kiss Kiss: Ritorno di Quagliarella a Napoli? «E’ un giocatore forte, capocannoniere della Serie A e poi ha riacquistato la fiducia dei tifosi napoletani. Al di là di Quagliarella speriamo però che quella del prossimo anno sia comunque una squadra forte. Sicuramente ci sarà uno stadio più bello, più qualificato per fare un grande campionato e una grande champions» Sarri? «Sarriè una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlontus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne, infatti la mia è una valutazione da tifosoilè il» “. L'articolo De: “Sarri? ...

