Striscione in Curva A «L’unica cosa stupefacente è avere un demente come presidente»

ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2019) Continua la contestazione delle curve contro ildel Napoli Aurelio De Laurentiis e soprattuto contro le sue dichiarazioni di questi giorni sulla situazione e lo spaccio di droga nelle curve. Dopo il volantino di questo pomeriggio in cui gli ultras avevano imputato a De Laurentiis di offendere i tifosi «Certo, non siamo dei santi, ma laè la nostra casa e non la sporchiamo… Anzi la difendiamo» Durante la partita con l’Intere al San Paolo è stato esposto unoinA “Oggi saldi: cocaina 50€, hashish 8€, Marijuana 10€. L’unicaun”. L'articoloinA «L’unicaun» ilNapolista.

romeoagresti : Striscione della Curva Sud dedicato a Massimiliano #Allegri: “Uomo fiero, mister vincente, 5 anni di gloria dove ha… - romeoagresti : Striscione della Curva Sud che recita “Ciao De Rossi, prima Uomo poi...calciatore” ?? #JuveAtalanta @GoalItalia - claudioruss : I gruppi organizzati della Curva A del San Paolo rispondono al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con uno… -