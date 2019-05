Usa-Cina | non sarà mai vera intesa Pechino l' arma di Trump per il 2020

Dazi - rottura Usa-Cina : stretta di Pechino su 60 miliardi di importazioni. Trump : ve ne pentirete : Nonostante le minacce di Trump la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali dopo che venerdì gli Usa avevano alzato al 25% dal 10% i Dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi....

Dazi Usa-Cina - Pechino alza tasse sui beni americani per 60 miliardi. Giù i titoli di Boeing e Apple. Trump : “Peggio per voi” : Dal primo giugno, Dazi maggiorati su alcuni prodotti americani, per un totale di circa 60 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato tramite una nota del ministero del Commercio cinese, dopo un accordo trovato all’interno della Commissione sulle tariffe doganali del Consiglio di Stato, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di portare i Dazi dal 10% al 25% sull’import di 200 miliardi di dollari di beni Made in ...

Escalation Usa-Cina spaventa i mercati. Uber -14% in due giorni : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto calo. Lo stallo sul negoziato Washington-Pechino si sta trasformando in una nuova Escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A New York nuovo tonfo di Uber, mentre a Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Lo spread sale e a Wall Street balza di oltre il 27% il Vix , l'indice della 'paura'...

Guerra dei dazi - la Cina risponde agli Usa. In rosso Europa e Wall Street : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread sale...

La Cina risponde ai dazi di Trump : da giugno stretta su 60 miliardi di prodotti Usa : Dopo l’aumento dei dazi Usa sul Made in China, è arrivata la risposta di Pechino. La Cina ha annunciato che su alcuni beni Usa per un totale di 60 miliardi di dollari graveranno dal primo giugno dazi maggiorati. Lo si legge in una nota del ministero del Commercio. Le misura degli Stati Uniti, invece, è partita il 10 maggio. La decisione del governo cinese è arrivata nonostante l’avvertimento di Trump. ...

Giancarlo Magalli trascinato in tribunale da Adriana Volpe con l'accUsa di diffamazione : Il 15 luglio (data ancora da confermare) il conduttore televisivo Giancarlo Magalli dovrà presentarsi al tribunale di Milano per rispondere di un'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. La presentatrice trentina, raggiunta dal quotidiano "Repubblica", ha spiegato che i procedimenti intentanti contro il volto noto de "I Fatti Vostri" sono due: uno a Roma, relativo alle parole scritte da Magalli sui social network, l'altro ...

Prezzi dei medicinali gonfiati del 1.000% : sotto accUsa venti case farmaceutiche : venti importanti case farmaceutiche sono state denunciate in 44 stati USA con l'accusa di aver stretto accordi illegali e gonfiato arbitrariamente il prezzo dei medicinali.Continua a leggere

Dazi - un accordo Usa-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando troppo la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...

Dalle lavatrici agli iPhone : l’escalation dei dazi tra Usa e Cina : Tutto è cominciato con i dazi su pannelli solari e lavatrici cinesi (e sudcoreani), decisi il 22 gennaio del 2018. Solo un assaggio di quel che sarebbe seguito: le merci tassate valevano poco più di 10 miliardi di dollari. L’innesco dell’escalation che, nel giro di un anno, ha travolto la metà dell’interscambio tra le prime due economie del mondo. E che presto potrebbe arrivare a coinvolgere l’intero flusso ...

Dazi - tra Usa e Cina nessun accordo ma i negoziati continueranno : «Non c'è assolutamente fretta di arrivare a un accordo. I Dazi li abbiamo alzati e arriveranno più soldi nelle casse del Tesoro». Il presidente Donald Trump poche ore dopo l'entrata in vigore dell'aumento dei Dazi contro la Cina ha twittato la linea, che è quella di continuare a trattare fino a quando non si arriverà a un'intesa che sia buona per gli Stati Uniti...

Controlli di vicinato a RagUsa - piacciono a Fratelli d'Italia : Controlli di vicinato a Ragusa, piacciono a Fratelli d’Italia. Ai cittadini si chiede di esercitare un maggior controllo sul proprio quartiere

Guerra commerciale - la verità sullo scontro Usa-Cina : ... che ha innalzato l'allerta in tutto il mondo e ha contribuito a frenare l' economia globale . Questa sfrenata corsa al dominio hi-tech è ancora in corso e assomiglia sempre più a una vera e propria ...