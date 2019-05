Taglio parlamentari | Camera boccia pregiudiziali Pd vs Fico | “Non ci tutela | sopruso

Taglio parlamentari - la riforma verso il voto alla Camera. Pd contro Fico : “Soprusi in favore della maggioranza” : La Camera verso il voto sul Taglio dei parlamentari. La riforma costituzionale che prevede la riduzione da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori si avvicina al secondo via libera in Parlamento. Come prima cosa sono state respinte con 277 contrari, 109 favorevoli e 66 astenuti le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall’opposizione. La proposta di legge che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione ...

Alla Camera si discute il Taglio dei parlamentari - ma l'aula è vuota per il ponte del Primo Maggio : A Montecitorio si discute della legge taglia-onorevoli, ma la Camera è deserta. Erano appena una quindicina i deputati che ieri erano presenti in aula per l'inizio della discussione della riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano:Insomma, in molti hanno fatto il ponte del Primo Maggio anche se domani c'è aula, così come giovedì e venerdì. Ma il deputato ...

Di Maio : "Assurdo che Pd non voti legge su Taglio parlamentari" : Agenzia Vista, Varsavia, 29 aprile 2019 'Il Pd dica che voterà la legge sul taglio del parlamentari. Mi sembra assurdo che il Pd non la voglia votare, dopo che con il referendum volevano ridurli.' ...

Taglio parlamentari - la riforma al secondo passaggio in Aula. Il Pd si oppone (ancora). Fraccaro : “Presto sarà realtà” : secondo passaggio in Aula per la riforma costituzionale che prevede il Taglio dei parlamentari. Dopo il via libera del Senato a febbraio scorso, la Camera ha iniziato la discussione generale del provvedimento fortemente voluto dal M5s che vuole ridurre i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, e fissa in cinque il numero massimo dei senatori a vita. A favore il governo e, nonostante le timide osservazioni sui difetti della proposta, ...

Taglio dei parlamentari - alla Camera un passaggio decisivo : La riforma costituzionale che riduce di un terzo il numero dei parlamentari è arrivata al secondo dei quattro giri di boa previsti per le modifiche delle Carta. La proposta di legge 1585 - che taglia ...

Sul blog dei 5 stelli Di Maio sfida la Lega su acqua pubblica e Taglio degli stipendi ai parlamentari : All'inizio del suo post sul blog del Movimento 5 stelle , Luigi Di Maio scomoda anche Gianroberto Casaleggio: «Gianroberto diceva che quando c'è un dubbio, non c'è nessun dubbio, soprattutto quando ci ...

Di Maio : 'Taglio a stipendi parlamentari - sono un po' troppo alti' : 'A breve, nel più breve tempo possibile, dobbiamo tagliare gli stipendi dei parlamentari , che sono un pò troppo alti'. Lo ha detto il vice premier , in un incontro pubblico, trasmesso in diretta ...

Arriva il Taglio dei parlamentari - e il Pd vuole votare contro : Arriva in aula lunedì alla Camera il taglio dei parlamentari e l’intenzione della maggioranza è di fare presto, per approvare la riforma più popolare di tutte entro metà maggio. Così da avere anche una carta in più in piena campagna elettorale. Non è un mistero infatti che aprire la discussione a fine aprile, consente di far rientrare poi il provve...