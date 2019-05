Gazzetta | Napoli su Diego Costa | contatti Giuntoli-Atletico Madrid

Gazzetta : “Lorenzo sarà il giocatore intorno al quale Ancelotti modellerà il Napoli che verrà” : La Gazzetta, dopo il chiarimento avuto tra Lorenzo Insigne e la società, azzarda di un ruolo centrale che il calciatore avrebbe nel nuovo Napoli. Lorenzo sarà il giocatore rappresentativo, intorno al quale l’allenatore modellerà il Napoli che verrà Niente più discussioni o ripicche dunque, ma impegno e costanza da parte del capitano che domenica è tornato a segnare contro il Cagliari. Un gol che gli ha restituito il sorriso e la serenità persi ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Tutto su Lozano. Due attaccanti azzurri diranno addio” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili mosse in attacco Calciomercato Napoli. Carlo Ancelotti ha già dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la profondità. Cerchiamo un giocatore che migliori la qualità offensiva, non con caratteristiche particolari”, ha detto il ...

Rigore Napoli-Cagliari - Gazzetta rivela : “Maran voleva attaccare sistema ed arbitro” : Rigore Napoli-Cagliari, Gazzetta rivela un retroscena: Al 93’ di Napoli-Cagliari, un cross di Faouzi Ghoulam viene intercettato da Fabrizio Cacciatore col braccio. L’ arbitro Chiffi non interviene, ma il suo collega Mariani lo invita alla review. Il gioco, come da regolamento, continua per quasi due minuti, dopodiché il fischietto consulta il Var. La decisione è nota ma il Rigore scatena l’ ira di Ionita e Maran, entrambi espulsi. Ma ...

Gazzetta – Napoli trattativa avviata e a buon punto! Il primo acquisto può arrivare dalla Premier! La situazione : Affare Trippier-Napoli Novità importanti sull’affare Trippier, può essere il primo acquisto per la prossima stagione. La trattativa col Tottenham è a buon punto Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi fanno pensare che il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione potrebbe essere Trippier del Tottenham: “Ieri, era a Napoli la moglie di Kieran Trippier, il terzino del Tottenham, che il Napoli sta trattando. ...

Gazzetta : “Mendy - Trippiere e Aké sono le scelte per la difesa del Napoli” : La prima necessità per il Napoli sul mercato è di rinforzare il reparto difensivo secondo la Gazzetta dello Sport. Gli azzurri infatti sono andati in difficoltà in questa stagione dopo l’infortunio che gli ha sottratto Albiol. La prima scelta sarebbe Frelans Mendy, 25 anni francese in forza all’Olympique Lione L’operazione è un tantino complessa per la richiesta del Lione che valuta il difensore tra i 40 e i 50 milioni Ma si ...

Gazzetta : Raiola a Napoli per assistere Insigne sul suo futuro : E’ sicuramente la questione Insigne il nodo da sciogliere in questi giorni. Prima ancora dell’apertura del mercato ci si interroga se il futuro del capitano azzurro sarà ancora a Napoli. E in questo senso ha fatto paura l’arrivo ieri dei fratelli Raiola, procuratori del calciatore, nulla si sa sui motivi del loro arrivo. Oggi è previsto un incontro con Giuntoli, molto probabilmente per parlare di Lozano, secondo la Gazzetta ...

Zola alla Gazzetta : «Ancelotti paga il grande legame tra Napoli e Sarri» : La Gazzetta dello Sport intervista il vice allenatore del Chelsea Gianfranco Zola, anche ex di Napoli e Cagliari in vista della partita di domenica sera. Tante curiosità sul suo passato da ex e sul presente della formazione londinese. Poi Zola viene interrogato sulla contestazione di questi giorni che hanno investito il Napoli e anche il nuovo tecnico «Con Ancelotti stanno facendo bene e hanno colto gli obiettivi. L’Arsenal è stato un ostacolo ...

La Gazzetta : La solidarietà con Callejon sta ricompattando il tifo per il Napoli : Il gesto del rifiuto della maglia di Callejon a Frosinone ha ricompattato il tifo del Napoli, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, Quel comportamento è stato censurato ad ogni latitudine dagli appassionati azzurri. «Perché chi dice che difende i colori e solo la maglia, poi non può oltraggiarla così». Tutti hanno espresso solidarietà all’attaccante azzurro, nonostante le considerazioni sulla stagione della squadra, il clima ...

Gazzetta : Insigne e il Napoli separati in casa : Resta alta l’attenzione per il futuro di Lorenzo Insigne. Come conferma la Gazzetta quest’oggi, l’agente del calciatore Mino Raiola è ancora in attesa di capire se l’attaccante sia effettivamente sul mercato. Nicita ricorda le parole del presidente De Laurentiis «potrebbero partire anche buoni giocatori che magari non sono funzionali al modo di giocare dell’allenatore» che potrebbero essere un segnale. Anche se offerte ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta – Via Insigne e Mertens - c’è Lozano. E Ancelotti ha un sogno… : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse del club azzurro: Calciomercato Napoli, aria di cambiamento in casa azzurra. Carlo Ancelotti sembra intenzionato a rivoluzionare tutto. In primis il reparto offensivo, con due possibili partenze eccellenti. Parliamo di Insigne e Mertens. I due attaccanti azzurri potrebbero dire addio all’ avventura partenopea a fine stagione. Nel mirino del Napoli c’ è ...

La Gazzetta : Attesi tanti rinforzi per rinnovare un Napoli deludente : La Gazzetta apre ufficialmente il mercato del Napoli e parla di contatti quotidiani tra Ancelotti e Giuntoli per verificare di effettivamente debba partire e chi arrivare per la prossima stagione. Una stagione in cui si deve ottenere di più dopo questo primo anno che ha deluso con il suo secondo posto e la rinuncia allo scudetto, Coppa Italie ed Europa League. In difesa sarebbero in uscita Hysaj e Mario Rui. L’albanese vorrebbe garanzia ...

La Gazzetta : troppo turnover ha fatto calare i prezzi della rosa del Napoli : Stoccata e affondo al Napoli di Ancelotti sulla Gazzetta, che boccia una stagione dove non si è andati più in là di un “effimero secondo posto” che non interessa all’ambiente “che nell’ingaggio di Ancelotti aveva intravisto la possibilità di dare un senso al grande lavoro svolto da Maurizio Sarri. Interessa, invece, a Aurelio De Laurentiis che si è garantito nuovamente la partecipazione alla Champions League, con tutto ...

Gazzetta : l’esclusione di Insigne ha pesato sulla sconfitta del Napoli : Il mistero Insigne lo definisce Maurizio Nicita sulla Gazzetta, un mistero di pulcinella, aggiungiamo noi, considerando il commento dell’attaccante dopo la sostituzione nella partita con l’Arsenal. Una situazione che ha aperto la strada a molte voci sul possibile addio di Insigne al Napoli. Proprio l’esclusione di Lorenzo, una delle cause della disfatta azzurra contro i bergamaschi. “La seconda sconfitta casalinga di ...

Per la Gazzetta l’uomo in più del Napoli contro l’Arsenal è Ancelotti : Se prima della partita della Juve i titoli erano tutti su Cristiano Ronaldo che varrebbe guidato la sua squadra alla vittoria, la Gazzetta dello sport oggi titola “Carletto pensaci tu”. Indicando Carlo Ancelotti come l’uomo in più in grado di portare il Napoli a compiere l’impresa di rimontare sull’Arsenal e approdare alle semifinali di Europa League. “Per uno come lui abituato a ben altre emozioni, le ...