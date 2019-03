Cade ultraleggero | muore in Valle d' Aosta Corrado Herin | ex campione di slittino e

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) L'exdie mountain bike, valdostano di 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, ind'. Il velivolo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci. Assieme adè rimasto coinvolta un'altra persona che ha riportato gravi ferite.Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l'Informativa privacy completa in italianoera stato medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Vail nel 1994 di mountain bike edella coppa del mondo, nella stessa specialità, del 1997 vincendo a Nevegal, in Sierra Nevada e a Mont-Sainte Anne.Per quanto riguarda lo, sul finire degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, aveva vinto due ori mondiali nel doppio in coppia con Almir Bétemps e due argenti, singolo e ...

