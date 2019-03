Costacurta non tifa Milan | la rivelazione della moglie

milanworld

(Di lunedì 25 marzo 2019) Billynon. È questa una delle notizie che sta circolando – nelle ultime ore – attorno all’ambiente rossonero. A fare questaè stata ladell’ex bandieraista, Martina Colombari, che in un’intervista rilasciata a Sky Sport ha lasciato ben pochi dubbi sulla fede calcistica del marito.“Quando vivevo a Riccione con i miei, in casa c’erano solo due colori: il bianco e il nero. Mi è capitato anche di lavorare per la Juventus e c’è sempre stato tanto affetto. Billy ha giocato nel, ma non credo abbia maito, neanche da bambini. Credo sia abbastanza neutro e senza una fede calcistica definita”.Queste, dunque, le paroleshowgirl, che ha confermato un qualcosa che i tifosi rossoneri già “sospettavano” da tempo. Pur avendo vissuto una intera carriera in rossonero, ...

