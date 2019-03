La partita di calcio femminile Juventus-Fiorentina | che si gioca oggi all’Allianz Stadium

Ieri sera l’Italia ha battuto la Finlandia 2-0 nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio del 2020 : Ieri sera la Nazionale italiana di calcio ha battuto 2-0 la Finlandia nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio. I gol sono stati segnati da Nicolò Barella al settimo minuto e da Moise Kean al 74simo minuto.

Il patto del calcio : una partita di serie A in Cina e l'export del Var : Anche il calcio italiano prova a prendere la Via della Seta . 'Gare ufficiali' da disputare in Cina entro i prossimi tre anni, il progetto Var da avviare a beneficio degli arbitri locali e la ...

Calcio - sabato partita Italia-Finlandia : 5 cose da sapere - Sky TG24 - : Gli azzurri debuttano nel girone J che dà l'accesso alla fase finale del torneo continentale che, per la prima volta, si giocherà in 12 Paesi diversi. Nei precedenti con gli scandinavi solo una ...

Savona - insulti razzisti a baby-portiere : partita di calcio sospesa : insulti razzisti a un calciatore di 14 anni della categoria Giovanissmi durante una partita di calcio a Cairo Montenotte, Savona,. L'arbitro, donna, ha sospeso la gara due volte perché un gruppo di ...

Auguri Trap - monumento del calcio italiano : 'una sola partita vorrei rigiocare - quella contro la Corea' : Giovanni Trapattoni compie oggi 80 anni. In oltre 50 anni di carriera, dal centrocampo del Milan di Rocco alla panchina, ha vinto praticamente tutto. Unico rammarico l'esperienza nella nazionale nel ...

Calcio Campionato Juniores - Olympia Agnonese-Real Giulianova 4-2 Sica : Buona partita con qualche giocata superficiale - adesso pensiamo ai due ... : Olympia AGNONESE - REAL Giulianova 4- 2 Campionato Juniores Nazionale 10nbsp;giornata di ritorno Buona partita giocata dai ragazzi di Fusaro che hanno avuto la meglio sui diretti avversari ...

Lucerna : scontri fra tifosi dopo partita calcio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...

Bari : arbitro aggredito a fine partita - trasportato all'ospedale Asd Levante 2008-Virtus Palese - gara del campionato giovanile di calcio - ... : Sul triste episodio accaduto a fine gara preferiamo astenerci da ogni commento in quanto lontano dalla filosofia sportiva della Levante e da qualsiasi idea legata allo sport giovanile; rivolgiamo ...

Calcio : Champions - la Roma è partita per il Portogallo : La Roma è in volo per il Portogallo, dove domani sera sfiderà il Porto per l'incontro di ritorno degli ottavi di Finale di Champions League. I giallorossi si sono imbarcati poco prima delle 15, all'...

VIDEO Italia-Ungheria 3-0 calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : gli highlights e i gol della partita : L’Italia ha sconfitto l’Ungheria con un roboante 3-0 nella Cyprus Cup, la nostra Nazionale di calcio femminile continua a macinare gioco e risultati a pochi mesi dai Mondiali in Francia. Le azzurre si sono scatenate contro le malcapitate magiare dopo aver già travolto il Messico e hanno ipotecato la qualificazione alla finale di questa importante manifestazione amichevole. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di ...

Gsd Casilina (calcio - I cat.) - Crescenzi : «Col Montelanico la miglior partita - dobbiamo salvarci» : Roma – Il Casilina si è sfogato. La squadra cara alla famiglia Coratti e al dirigente responsabile Liverotti ha battuto per 6-1 il Real Montelanico nel match andato in scena domenica scorsa al “De Fonseca”: la doppietta di Mido e i gol di Ponzo, Caranci, Cruz e Taglienti su rigore hanno caratterizzato il tabellino di una gara dominata totalmente. «E’ stata la nostra miglior partita stagionale, abbiamo messo in campo qualità e ...

Auto cade nella scarpata : muore calciatore prima della partita - mondo del calcio in lutto [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata triste per il mondo del calcio, nelle ultime ore un calciatore è morto in seguito ad un incidente con l’Auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km.342 coinvolta una sola vettura che è sbandata e finita in una scarpata. Si tratta del calciatore Gioele Gerardi, 21 anni e che era alla guida di una Toyota Yaris, l’Auto è sbandata e finita ...

Morto a 12 anni durante una partita : calcio vicentino in lutto - per Samuele un minuto di silenzio : La comunità di Arsiero sconvolta per la morte del giovane Samuele Meneghini, un ragazzino di dodici anni deceduto mentre giocava a calcetto con gli amici. Il mondo del calcio vicentino in lutto: la Figc di Vicenza e Bassano ha disposto per tutte le gare del weekend un minuto di raccoglimento per ricordare Samuele e offrire un segno di vicinanza alla sua famiglia.Continua a leggere