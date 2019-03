È stato terrificante! il racconto della passeggera della nave da crociera in avaria Viking Sky

(Di domenica 24 marzo 2019) "Non ho mai visto nulla di così spaventoso, ho iniziato a pregare" così unadaViking Sky, inda ore al largoNorvegia, ha raccontato i brutti momenti vissuti a bordo dell'imbarcazione prima di essere evacuata in uno dei primi trasbordi in elicottero verso la terra ferma. "Èterrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso", ha ribadito la donna alla tv pubblica norvegese Nrk che l'ha intervista nel centro di prima accoglienza predisposto al centro sportivo di Farstad, sulla costa. "A bordo sembrava come se fossimo stati in un tornado" ha raccontato ancora la donna di nome Janet Jacob, ammettendo di aver cominciato a pregare "per la salvezza di tutti a bordo". La signora è stata tra i primi 1300 passeggeri ad essere portati via dallama se a bordo l'atmosfera era da paura non è andata meglio durante il salvataggio. "Anche il viaggio in elicottero èterrificante, c'erano venti come un tornado" ha raccontato infatti laA confermare le difficoltà dei soccorritori che con cinque elicotteri stanno cercando di fare la spola trae terra, il fatto che alle 20 erano appena 150 le persone portate in salvo. Un'altra conferma arriva dal fatto che mentre a bordo non vengono segnalati feriti, quattro persone invece di sono fatte male proprio durante l'evacuazione. Per loro nessuna conseguenza grave ma sono stati portati comunque in ospedale per precauzione. Il mare in burrasca e i forti venti infatti non rendono facili le operazioni che con il buio saranno ancora più complicate. A bordo al momento non ci sarebbero emergenze sanitarie anche se i video diffusi online dall'internomostrano persone con giubbotti di salvataggio, acqua all'interno di alcuni settori e mobili che rotolano mentre laondeggia.Come se non bastasse, nella stessa zona unacargo ha lanciato un sos pere due elicotteri che erano impegnati nei soccorsi alladasono stati dirottati verso il mercantile per evacuare i 9 membri di equipaggio. I due incidenti sono avvenuti a due miglia al largoregione di Mre og Romsdal, la costa occidentaleNorvegia, una zona considerata pericolosa per navigare e in cui si sono verificati diversi naufragi in passato. Anche per questo le autorità norvegesi stanno valutando se costruire un percorso artificiale alternativo per evitare quel tratto di mare.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...