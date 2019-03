Crociera da incubo | nave in avaria al largo della Norvegia | ancora mille da evacuare

tgcom24.mediaset

(Di domenica 24 marzo 2019) Le operazioni di soccorso proseguono, duecento già in salvo. Intanto tre dei quattro motori sono ripartiti

UnioneSarda : #Norvegia - incubo per #nave da #crociera #VikingSky - avaria in mare durante tempesta - giosivi : @jeperego @natalibera @alexus309 Crociera da incubo speriamo sia fatta l'evacuazione il più velocemente possibile - VesuvioLive : Una vacanza che si è trasformata in un incubo per una famiglia campana -